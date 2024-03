Obecnie Karolina Gilon to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd Polsatu. Modelka, która wzięła udział w piątej edycji programu „Top Model”, szybko odnalazła się w roli prezenterki telewizyjnej. Celebrytka ma na głowie nie tylko prowadzenie „Love Island. Wyspa miłości”. Oprócz tego pojawia się także na branżowych imprezach jako konferansjerka. Widzowie zobaczą ją również na planie produkcji „Ninja Warrior Polska”. Praca okazała się dużym wyzwaniem.

Pod koniec lutego poznaliśmy wszystkich uczestników nowej edycji „Love Island” i już niedługo zobaczymy Karolinę Gilon w kolejnej odsłonie randkowego show. Prezenterka prężnie pracuje też na planie programu „Ninja Warrior Polska”. Przyznała, że choć to nie ona jest gwiazdą show, towarzyszą jej ogromne emocje, a każdy dzień zdjęciowy jest niezwykle intensywny i kończy go duża dawka zmęczenia.

Karolina Gilon zdradziła, że czasem nie ma czasu nawet na picie wody. Kryzysowe momenty kończą się nawet zamawianiem kroplówki. Choć nagrywanie programu jest wyczerpujące, sprawia prezenterce także mnóstwo frajdy.

Ale to coś więcej niż praca. Karolina Gilon szybko skraca dystans i zbliża się do uczestników. Rozmowy z bohaterami i ich bliskimi traktuje bardzo emocjonalnie. Przy okazji obserwuje, jak rodzina przeżywa zmagania swoich gwiazd.

Dla mnie to o tyle trudne, że jednym z moich zadań są rozmowy z rodzinami i bliskimi naszych zawodników. Oni są zestresowani, martwią się o »swoich«. Ja jestem przy nich, obserwuję ich, rozmawiam z nimi. Jak wracam z planu do domu, to przez kilka kolejnych dni szumi mi jeszcze w uszach. Zamykam się wtedy w mieszkaniu, nie mam ochoty z nikim rozmawiać, przepadam jak kamień w wodę. (śmiech) To są oczywiście pozytywne emocje. Sama łapię się na tym, że choć zdarza mi się w tym »ninjowym szale« narzekać, że tęsknię za domem i moimi kotami, to gdy na planie pada ostatni klaps, to czuję niedosyt i chciałabym, żeby ta przygoda się nie kończyła

Gdy po wszystkim gwiazda wraca do domu, wydaje jej się, że wciąż słyszy reżyserkę. Przez kilkanaście godzin dziennie pracuje w hałasie. Taki tryb daje jej się we znaki. Dlatego liczy się odpowiednia ekipa na planie. Otaczające ją osoby sprawiają, że Karolinie Gilon łatwiej jest znosić trudniejsze momenty.

Ja podczas nagrania mam cały dzień w uchu połączenie z reżyserką, ale i z wieżą komentatorską, na której »nadają« moi wspaniali współprowadzący. Przez jakieś 14 godzin dziennie mam ich w głowie i »słyszę głosy«. (śmiech) To zawsze jest bardzo zabawne, ale czasem muszę wyciągnąć to ucho, bo sama nie wierzę w to, co oni wygadują! To dlatego tak bardzo cieszy, że mamy z Jurkiem i Jurasem taką fajną, przyjacielską relację, zaprzyjaźniłam się też z ich partnerkami. Mamy wspólną garderobę, z której dobiegają nasze głośne śmiechy. Wpieramy się w ten sposób i podnosimy na duchu, tworzymy sobie taki ciepły, przyjazny klimat. Juras zabawia nas swoimi wokalnymi talentami (mogę zdradzić, że jego specjalnością są hity z repertuary Whitney Houston!). Jurek Mielewski za to bawi nas do łez swoim poczuciem humoru. Wszystko to rozładowuje napięcia i trudne momenty, które zawsze zdarzają się na planie. To dlatego też po nagraniach chętnie spędzamy ze sobą czas, a gdy zbyt długo się ze sobą nie widzimy, to naprawdę bardzo za sobą tęsknimy

– dodała.