Koronawirus w Polsce. Dramatyczny wpis ratowników medycznych z Warszawy! "Przyjęli zgłoszenie, z którego nie wynikało..."

W sieci pojawił się niepokojący wpis ratowników medycznych z Warszawy. Okazuje się, że trzy zespoły ratownictwa medycznego ze stacji na Ursynowie zostały objęte obowiązkową kwarantanną! Dlaczego? Jeden z pacjentów, który potrzebował ich pomocy, nie poinformował, że może być zarażony koronawirusem!

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się zupełnie inaczej. W tym momencie zespoły z Mokotowa muszą również jeździć do wezwań z Ursynowa, przez to czas dojazdu karetki może się dramatycznie wydłużyć❗- czytamy na Facebooku.

Ratownicy medyczni zwrócili się do wszystkich z ważnym apelem!

Koronawirus już od kilku miesięcy rozprzestrzenia się po całym świecie. W Polsce pierwszy przypadek koronawirusa wykryto 4 marca - niestety, od tamtej chwili liczba zarażonych znacznie wzrosła i dziś (18 marca) wynosi już 246 - w tym 5 przypadków śmiertelnych. W związku z niepokojącymi informacjami lekarze apelują, aby każdy, kto podejrzewa, że może być zarażony koronawirusem nie jechał na SOR czy do przychodni. Medycy apelują, aby dzwonić pod wskazane numery telefonów żeby specjaliści zdecydowali o dalszej procedurze. Niestety, okazuje się, że są pacjenci, którzy oszukują dyspozytorów podczas rozmowy telefonicznej!

Mamy do Was bardzo ważny apel. Trzy zespoły ratownictwa medycznego ze stacji na Ursynowie zostały uziemione z powodu kwarantanny. Stacja jest zamknięta. Dlaczego? Bo przyjęli zgłoszenie, z którego nie wynikało, że pacjent może być zarażony więc nie mieli strojów ochronnych. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się zupełnie inaczej. W tym momencie zespoły z Mokotowa muszą również jeździć do wezwań z Ursynowa, przez to czas dojazdu karetki może sie dramatycznie wydłużyć❗

Kochani. Nie zmyślajcie, nie oszukujcie, rzetelnie odpowiadajcie na pytania dyspozytora z numerów alarmowych. Jeżeli jest choć cień szansy na to, że mogliście mieć kontakt z osobą zarażoną i macie niepokojące objawy to po prostu to powiedzcie. Inaczej system ratownictwa padnie...nie będzie ratowników i nie bedzie miał kto Was ratować w różnych stanach zagrożenia życia. Dla nas to codzienna walka o wasze życie narażając swoje. Dlatego #niekłammedykom ❗- apeluje Twójratownik.pl- kreatywna pierwsza pomoc na Facebooku.