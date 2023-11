Już za dwa miesięce będziemy świętować koniec 2019 i początek 2020 roku. Z tej okazji największe stacje - jak co roku - zorganizują wielkie muzyczne imprezy, które będą relacjonowane w telewizji. Swój koncert szykują już władze TVP. Ale jak się okazuje, sylwestrowa zabawa najprawdopodobniej nie odbędzie się na Równi Krupowej, jak w ostatnich latach. Według doniesień "Tygodnika Podhalańskiego" Jacek Kurski chce, żeby "Sylwester Marzeń" odbył się w innym miejscu! Gdzie?

Jak informuje tygodnik w tym roku władze TVP chcą, żeby zabawa sylwestrowa została zorganizowa pod Wielką Krokwią. Skąd pomysł przeniesienia imprezy? Według informacji tygodnika Jacek Kurski zwrócił uwagę, że choć na imprezie pojawia się kilkadziesiąt tysięcy osób, to ze względu na ogromny teren na Równi Krupowej w telewizji można odnieść wrażenie, że osób jest o wiele mniej niż w rzeczywistości. Władze TVP poprosiły więc o zmianę lokalizacji imprezy. "Tygodnik Podhalański" donosi, że stacja chciałaby, żeby Sylwester został zorganizowany właśnie pod Wielką Krokwią.

Ten pomysł nie wszystkim przypadł do gustu!

Skocznia będzie przygotowana już do Pucharu Świata. Może zostać zniszczona. Pomieści tylko 25 tys osób a nie 60. Ryk płynący z głośników wybudzi i wystraszy tatrzańską zwierzynę. Czy ktoś zatrzyma to szaleństwo? - czytamy na profilu "Tygodnika Podhalańskiego" na Twitterze.

Wpis tygodnika skomentował Tatrzański Park Narodowy!

Nie ukrywamy, że budzi to nasz niepokój. Zgłosiliśmy uwagi do Ministerstwa Środowiska. Należy jednak poczekać na rozwój wypadków. W tej chwili jest za wcześnie, by komentować te plany - poinformowali w sieci przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego.