Dominika Gawęda, wokalistka zespołu Blue Café, rozstała się z Maciej Szczepanik, znanym z grupy Pectus, we wrześniu 2025 roku. Para wzięła ślub w 2017 roku i stała się jednym z najbardziej uwielbianych duetów w polskim show-biznesie. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Teraz Dominika Gawęda zdradziła kulisy rozstania. Padły mocne słowa.

Dominika Gawęda szczerze o kulisach rozwodu z Maciejem Szczepanikiem

Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik od lat uchodzili za inspirującą parę w show-biznesie. Poznali się w 2014 roku, a ich wspólnym językiem okazała się muzyka. Przez cały okres związku raczej stronili od mediów i nie ujawniali szczegółów swojego prywatnego życia. Dopiero gdy we wrześniu 2025 roku Gawęda i Szczepanik oficjalnie potwierdzili rozwód, wyszło na jaw, że ich małżeństwo od dłuższego czasu przechodziło kryzys.

Od oficjalnego zakończenia związku minęło już kilka miesięcy, jednak temat ten nieustannie interesuje fanów gwiazdy zespołu Blue Café. W najnowszym podcaście dla "Świata Gwiazd" Dominika Gawęda uchyliła rąbka tajemnicy i wyznała, jak radzi sobie po rozstaniu oraz co zmieniło się w jej życiu.

Za mną trudne doświadczenia. Życie prywatne zmieniło się o 180 stopni. Rozstałam się, rozwiodłam się i to rzeczywiście był taki trudny czas dla mnie. (…) To życie zweryfikowało to wszystko. Ja pamiętam taki moment, kiedy się obudziłam i stwierdziłam, że nie jestem szczęśliwa. To był moment, kiedy we mnie zaczęły zachodzić mocne zmiany, a później pojawił się okres buntu, takiego niegodzenia się z tą rzeczywistością wyznała w rozmowie.

Gawęda w mocnych słowach podsumowuje związek ze Szczepanikiem

W dalszej rozmowie Dominika Gawęda powróciła wspomnieniami do kryzysu swojego małżeństwa z Maciej Szczepanik. Wyznała, że w dzisiejszych czasach rozstania zdarzają się coraz częściej i są szczególnie trudne, jeśli u ich podstaw leżała prawdziwa miłość.

Wydawałoby się, że co to takiego rozstanie, tyle osób się rozstaje. To zawsze jest trudne, zwłaszcza jeśli jest miłość. W przypadku mojego związku była miłość

Wokalistka zespołu Blue Café wymieniła również konkretne powody, które doprowadziły do ostatecznego zakończenia ich małżeństwa. Początkowo wspólna wizja życia zaczęła się rozjeżdżać, a oni sami przestali wsłuchiwać się w swoje potrzeby. Gawęda określiła siebie mianem "typu mustanga", który do szczęścia potrzebuje równie wolnej i bratniej duszy.

Wydaje mi się, że spotkaliśmy się na podobnym poziomie emocjonalnym i życiowym. Później gdzieś to zaczęło się delikatnie rozjeżdżać. Tak naprawdę takie rzeczy się dzieją. Teraz takich sytuacji jest mnóstwo w związkach. (...) Przestaliśmy ze sobą rozmawiać i przestaliśmy się słuchać siebie nawzajem. Tak się stało, uważam, że tam było. Ja jestem typem mustanga, który biegnie przez pustynię z rozwianą grzywą i potrzebuje kogoś, kto będzie takim mustangiem podkreśliła w rozmowie.

Decyzja o rozwodzie była w pełni świadoma i przemyślana, co podkreśliła Dominika Gawęda. Rozstanie i rozwód przebiegły w pokojowej atmosferze, choć jak wyznała artystka były sporym wyjściem poza jej strefę komfortu.

Zobacz także:

Dominika Gawęda, Fot. Aliaksandr Valodzin/East News