Już dziś wielka gala MTV EMA 2013 w Amsterdamie. Do stolicy Holandii zjadą największe światowe gwiazdy, aby odebrać nagrody w prestiżowych kategoriach i zaprezentować swoje przeboje na scenie przed wielomilionową widownią. Wśród nich m.in. Miley Cyrus, Robin Thicke czy Katy Perry, a także nasz Kamil Bednarek.

Redakcja AfterParty.pl jest w Amsterdamie i będzie relacjonować na żywo imprezę.



23:12 Miley Cyrus triumfuje w kategorii Best Video!

22:31 Statuetka Best World Act dla Chin!

22:09 Dobra wiadomość dla wszystkich Beliebers - w kategorii Best Male Artist zwycięża Justin Bieber"

21:36 Statuetka w kategorii Best Alternative wędruje do 30 SECONDS TO MARS!

21:35 W kategorii Best Hip Hop Artist zwycięża EMINEM!

21:15 Nagrodę w kategorii Best Song wygrywa BRUNO MARS!

20:15 Przerwa ;) teraz pora na wielką galę. Start 21:00

20:12 A Ellie Goulding.... Uciekła widząc Miley ;)

20:11 Szał, pisk.... Miley Cyrus doprowadziła fanów do dzikiej euforii

20:06 Poznajecie?

19:58 Katy jest w szoku! Lokalne gwiazdy spadły na drugi plan po jej wejściu

19:56 Szał na publiczności. Wchodzi Katy Perry!

19:47 Jest i Jared Leto z 30 seconds to mars

19:44 Jedward z Irlandii pozdrawiają polskich fanów

19:21 Ewa Simons zaskoczyła swoją fryzurą

19:14 Redfoo z LMFAO ;)

18:52 Obecnie wchodzą lokalni artyści. Teraz Lena, zwyciężczyni Eurowizji

18:40 Wszedł właśnie Kamil Bednarek :)

18:16 Pozdrdrawiamy z Amsteramu, gdzie właśnie oczekujemy na gwiazdy ;)