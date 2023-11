Kamil Stoch już dwa razy został Sportowcem Roku (za 2014 i 2017 rok). Zazwyczaj podczas tych imprez towarzyszy mu piękna żona, 34-letnia Ewa Bilan-Stoch! Żona skoczka pochodzi z Zakopanego. Razem z Kamilem chodzili do jednej szkoły, jednak ich relacja rozpoczęła się znacznie później. Ewa Stoch jest fotografką, ale pracuje również jako menadżerka polskich skoczków narciarskich.

Ewa i Kamil poznali się lepiej w 2006 roku na zawodach w Planicy, gdzie oboje byli w pracy (wcześniej chodzili do jednej szkoły). Ewa jest o dwa lata starsza od Kamila.

- Był nieśmiały, nie patrzył mi w oczy, spuszczał wzrok i... to mnie kompletnie zauroczyło. Spodobał mi się. Intuicyjnie poczułam, że to bardzo dobry, wrażliwy człowiek. Okazało się, że on, wtedy już członek naszej kadry skoczków, był moim kolegą – powiedziała Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z „Twoim Stylem".