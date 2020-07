Fryzury na lato 2020: Anna Lewandowska pokochała to uczesanie! Oto jak prosto wyszczuplić twarz 

Anna Lewandowska wraz z całą rodziną wybrała się na zasłużone wakacje. Urlop w ciepłych krajach to idealny moment na letnie uczesania, które nie tylko zapewniają wygodę i sprawiają, że nie jest gorąco ale również robią wrażenie! Sploty, na które zdecydowała się Anna Lewandowska nie tylko wyglądają bardzo dziewczęco ale również są najbardziej pożądanym uczesaniem tego lata. W dodatku optycznie wysmuklają twarz. Czego chcieć więcej?

Fryzury na lato 2020: Anna Lewandowska pokochała sploty

Anna Lewandowska pomimo urlopu nie rezygnuje z treningów. Młoda mama bardzo szybko wraca do formy sprzed ciąży. Podczas rodzinnego wyjazdu wraz z mężem motywują do ćwiczeń na Instagramie. To właśnie na tym nagraniu dojrzeliśmy szałową fryzurę Anny Lewandowskiej! Niby niepozorna a jednak jedna z tych najbardziej pożądanych w tym sezonie. Sploty znów rządzą. Trenerka zdecydowała się na delikatne warkocze plecione już od czubka głowy. Takie upięcie skutecznie wyszczupla buzię i dodaje lekkości.

Na podobne upięcia niedawno zdecydowały się również Blanka Lipińska czy Ewa Mrozowska. Każda z nich nosi je na swój sposób. Różnorodne techniki zaplatania pozwalają osiągnąć efekty od starannych warkoczy do luźnych i "niedbałych" splotów. Dziewczyny pokochały w tym sezonie nie tylko tradycyjne upięcia na co dzień ale również te bardziej szałowe w stylu Ariany Grande, urozmaicane biżuterią do włosów.

Lubicie takie uczesania czy nie upinacie swoich włosów?

Fryzura przetrzyma nawet treningi Anny Lewandowskiej

Wiele gwiazd postawiło na sploty tego lata. Jest to jedno z ulubionych uczesań Blanki Lipińskiej. Jak widać doskonale sprawdza się również przy krótkich włosach.