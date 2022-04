Fryderyki 2017. Nominacje ogłoszone! Kto w tym roku powalczy o najważniejsze nagrody polskiego rynku fonograficznego? To będzie 23. ceremonia. Poniżej przedstawiamy całą listę wszystkich nominowanych do Fryderyków 2017! Fryderyki 2017 będą podzielone na dwie części. 24 kwietnia 2017 odbędzie się wręczenie nagród w kategoriach muzyki poważnej. Statuetki w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej zostaną wręczone podczas ceremonii w warszawskim Teatrze Polskim dwa dni później - 26 kwietnia 2016. Imprezę poprowadzi Tomasz Kammel. Transmisja z wydarzenia odbędzie się w Programie 2 Telewizji Polskiej o godz. 22.20. Fryderyki 2017. Lista nominowanych ALBUM ROKU ROCK (w tym hard, metal, punk) HEY „Błysk” KRZYSZTOF ZALEWSKI „Złoto” LUXTORPEDA „Mywaswynas” ORGANEK „Czarna Madonna” T.LOVE „T.LOVE” UTWÓR ROKU AGNIESZKA CHYLIŃSKA „Królowa łez” ANIA DĄBROWSKA „W głowie” BRODKA „Horses” HEY „Prędko, prędzej” ORGANEK „Mississippi w ogniu” FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU BEMY BOVSKA BUSLAV KROKI PIOTR ZIOŁA ALBUM ROKU POP AGNIESZKA CHYLIŃSKA „Forever Child” ANIA DĄBROWSKA „Dla naiwnych marzycieli” BUSLAV „Buslav” PIOTR ZIOŁA „Revolving Door” RAZ, DWA, TRZY „Raz, Dwa, Trzy 25” ALBUM ROKU ALTERNATYWA BRODKA „Clashes” FISZ EMADE TWORZYWO „Drony” ŁĄKI ŁAN „Syntonia” MARIA PESZEK „Karabin” SORRY BOYS „Roma” ALBUM ROKU ELEKTRONIKA KROKI „Stairs” RENI JUSIS „Bang!” RIVERSIDE „Eye Of The Soundscape” XXANAXX „FWRD” ZAMILSKA „Undone” TELEDYSK ROKU BRODKA „UP IN THE HILL” DAWID PODSIADŁO „Pastempomat” HEY „Błysk” KRZYSZTOF ZALEWSKI „Miłość miłość” ORGANEK „Mississippi w ogniu”...