Fryderyki 2021: Krzysztof Zalewski pocałował na scenie Ralpha Kaminskiego. Teraz tłumaczy

Zdjęcia z tego wydarzenia to chyba najczęściej pokazywane fotki z czwartkowego rozdania najważniejszych polskich nagród muzycznych - Fryderyków. Zdobywca czterech statuetek, Krzysztof Zalewski bardzo spontanicznie zareagował na nagrodę całując w usta wręczającego mu statuetkę wokalistę Ralpha Kaminskiego. Czemu to zrobił?

Krzysztof Zalewski otrzymał Fryderyki w czterech kategoriach - album roku pop alternatywny, producent roku, teledysk za "Annuszkę” oraz autor roku. I to właśnie przy odbieraniu tej ostatniej nagrody doszło do słynnego już pocałunku. Statuetkę Zalewski odebierał z rąk młodego wokalisty Ralpha Kamińskiego, który oświadczył, że jest wielkim fanem Krzysztofa. A ten, w odpowiedzi… pocałował w usta zaskoczonego kolegę muzyka.

Zobacz także: Pocałunek to jeszcze nic... Damiano z Måneskin znów szokuje! Zobaczcie gorące zdjęcie

Jak Krzysztof Zalewski tłumaczy swoje zachowanie? O komentarz poprosił go portal Pudelek. Jak się okazuje, wcale tego nie planował.

East News

Pocałunek nie był jedynym mocnym akcentem występu Zalewskiego na scenie. Dziękując za nagrodę nawiązał do głośnych ostatnio haseł politycznych. Jak stwierdził:

Wszyscy, którzy pamiętają niedawne protesty po decyzji trybunału w sprawie aborcji, na pewno wiedzą, co oznacza osiem gwiazdek.

Dlaczego złożył tak jasną polityczną deklrację w trakcie gali?

Chciałem powiedzieć coś autorskiego, więc wpadła mi do głowy ta fraszka, wymyślona zupełnie na poczekaniu. A jeśli chodzi o jej treść... No cóż, mam wrażenie, że to, co powiedziałem, rozumie się samo przez się i nie trzeba tu już nic dodawać, ani komentować - powiedział Pudelkowi Zaleski.