Która gwiazda w tym roku została wyróżniona Fryderykiem? To pytanie nie jest już zagadką. Tegorocznym wielkim wygranym 25. edycji nagrody był nie kto inny, jak Dawid Podsiadło! Artysta do domu wrócił aż z sześcioma statuetkami! A kto wygrał w pozostałych kategoriach?

Reklama

Fryderyki 2019 - laureaci

Jeśli chodzi o album roku blues/country to zwyciężył SMACK - Robert Cichy. W kategorii album roku folk/muzyka światowa najlepsze okazało się Warszawskie Combo Taneczne - Sto lat panie Staśku. Za album roku hip hop nagrodzeni zostali Ground Zero Mixtape - PRO8L3M, Soma 0,5 mg - Taconafide i W drodze po szczęście O.S.T.R.

Mela Koteluk "Migawka" otrzymała Fryderyka za album roku pop alternatywny. Najlepszym rockowym albumem okazał się "Wiedza o społeczeństwie" Lao Che. Statuetkę otrzymali również: Behemoth "I loved You At Your Darkest (album roku metal), NOSOWSKA "Basta" (album roku alternatywa), Kamerdyner - muzyka z filmu (komp. Antoni Komasa-Łazarkiewicz) — Kortez, Mary Komasa, Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz, Karol Marianowski, Piotr Komorowski, Polska Orkiestra Radiowa (album roku muzyka ilustracyjna), Stanisława Celińska "Malinowa" (album roku muzyka poetycka).

W kategorii album roku muzyka dziecięca i młodzieżowa zwyciężyła Natalia Kukulska i Marek Napiórkowski "Szukaj w snach". Jeśli chodzi o nowe wykonanie to laureatem nagrody został Zalewski Śpiewa Niemena (album) - Krzysztof Zalewski. Najlepszym albumem zagranicznym okazał się Anthem of the Peaceful Army - Greta Van Fleet. A fonograficznym debiutem roku został zespół Tulia!

Jaki jest najlepszy utwór i teledysk tego roku (dwie kategorie)? Bez dwóch zdań jest to "Początek" (Kortez, Podsiadło, Zalewski)! Dawid wrócił do domu jeszcze z Fryderykami za najlepszą oprawę graficzną płyty "Małomiasteczkowy", został kompozytorem roku wraz z Bartoszem Dziedzicem i najlepszym autorem roku, a także zwyciężył w kategorii album roku pop.

Jeśli chodzi o muzykę jazzowa to nagrodzeni zostali Marcin Wasilewski Trio - Live (Album roku), Emil Miszk (debiut roku) i Marcin Wasilewski (artysta roku jazz).

Zwycięzcom gratulujemy! I koniecznie zobaczcie jak prezentowały się gwiazdy, które pojawiły się w Katowicach!

Reklama

Zobacz także: Fryderyki 2018 rozdane! Triumfuje Daria Zawiałow! Kto jeszcze zgarnął statuetkę? WYNIKI