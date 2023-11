Już w najbliższą sobotę 9 marca obejrzymy transmisję gali rozdania Fryderyków 2019 - najważniejszych nagród polskiego przemysłu fonograficznego. W tym roku odbędzie się ona w Katowicach - w tamtejszym Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym i będzie pierwszą częścią całości imprezy.

Kiedy odbędą się Fryderyki 2019

Fryderyki 2019 mają inną formułę niż w poprzednich latach. Uroczystość podzielono na trzy dni. Po sobotniej Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, na której rozdane zostaną statuetki Fryderków, w niedzielę odbędzie się koncert artystów. Na scenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego zobaczymy popularnych wykonawców - jak Dawid Podsiadło, Mela Koteluk, czy Brodka, pod kierownictwem artystycznym Organka i z towarzyszeniem Orkiestry Męskiego Grania. Wykonają wielkie polskie hity lat 80.

Ostatnim dniem Fryderyków bedzie wtorek, 12 marca - w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia odbędzie się Gala Muzyki Poważnej.

Fryderyki 2019 - kiedy i gdzie transmisja

Transmisję na żywo z gali rozdania statuetek Fryderyki 2019 zobaczymy w telewizji TVN - start w sobotę 9 marca o godz. 20. W Internecie transmisję online obejrzeć możemy na player.pl.

Fryderyki 2019 nominowani

W tym roku najwięcej nominacji do nagrody Fryderyka - bo aż 10 - otrzymał Dawid Podsiadło.

Połowę mniej zgarnął Krzysztof Zalewski.

A jak wyglądają najważniejsze kategorie? Do album roku - pop nominowani są: Paweł Domagała za „1984”, Zbigniew Wodecki za „Dobrze, że jesteś”, Kasia Kowalska i jej „AYA”, oczywiście Dawid Podsiadło za album „Małomiasteczkowy” i Lanberry za płytę „miXtura”.

Kandydaci do rockowego albumu roku to Illusion za płytę „Anhedonia”, Limboski i „Poliamoria”, Power of Trinity za „Ultramagnetic”, Riverside i „Wasteland”, Lao Che za „Wiedzę o społeczeństwie”.

O Fryderyka za najlepszy album zagraniczny powalczą - Paul McCartney za „Egypt Station”, Justin Timberlake za „Man of the Woods”, oczywiście Lady Gaga, Bradley Cooper za hitowy „A Star Is Born” i rockowa grupa Greta Van Fleet z ich płytą „Anthem of the Peaceful Army”, a także Zaz i „Effet miroir”.

Nominowani do nagrody za alternatywny album roku to Nosowska i jej „Basta”, Arek Jakubik - „Szatan na Kabatach”, Bokka za „Life on Planet B”, Król i „Przewijanie na podglądzie” oraz Marysia Starosta za „Ślubu nie będzie”.

O tytuł debiutu roku powalczą: Roksana Węgiel, Baranovski, Pola Rise, Tęskno i Tulia.

