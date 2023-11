"Weź nie pytaj" Pawła Domagały to jeden z największych hitów 2018 roku. Na YouTubie została wyświetlona już ponad 65 mln razy! Co ciekawe, w programie Kuby Wojewódzkiego zdradził, że piosenka zaczęła być grana przed radia tylko dlatego, że odniosła sukces w sieci. Na początku żadna stacja radiowa nie była nim zainteresowana. Czy w przypadku nowego singla będzie podobnie? Tydzień temu swoją premierę miał utwór "Wystarczę ja", który od razu trafił na 1. miejsce najchętniej wyświetlanych piosenek. Dziś, po tygodniu, ma już ponad 3,5 mln odsłuchań! Będzie kolejny hit?

Paweł Domagała w programie Wojewódzkiego przyznał, że nikt nie wróżył sukcesu piosence "Weź nie pytaj":

Jak to nagraliśmy (z Łukaszem Borowieckim – przyp. red.), to wysyłaliśmy to po różnych radiach. I wszyscy odpisywali: "nie, to nie będzie w ogóle hit". Pisali, że według nich moja muzyka nie znajdzie szerszego odbiorcy w Polsce – mówił Domagała