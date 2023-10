Karol Wiśniewski Friz właśnie został ojcem i jego córeczka zrobiła mu wyjątkowy prezent, pojawiając się na świecie na Dzień Ojca. To jednak nie wszystko! Na popularnego influencera w domu czekała jeszcze jedna wyjątkowa niespodzianka. Wersow zaskoczyła partnera nie tylko prezentem, ale wyjątkowymi słowami, które pojawiły się na kartce obok podarunku.

Friz właśnie został ojcem i już dostał wyjątkowy prezent!

Wersow urodziła córeczkę, a dziewczynka, która do niedawna była znana jako Mała M. teraz już wiadomo, że nosi imię Maja. Najpopularniejsza para influencerów w kraju zdradziła imię córki w nowym filmiku. Życie prywatne Wersow i Friza wzbudza ogromne zainteresowanie, a teraz w centrum zaintersesowania znalazła się też mała Maja. Para planuje też ślub, ale bez transmitowania ceremonii, choć poprawiny mają być huczne. Wersow i Friz zaręczyli się w 2021 roku, a teraz cieszą się z narodzin córeczki. Dla Friza to kolejny ważny dzień do świętowania. Influencer właśnie świętował swój pierwszy Dzień Ojca i z tej okazji Wersow przygotowała wyjątkowy podarunek z wymownymi i zabawnymi słowami:

Jak uda Ci się złożyć swój pierwszy helikopter to znaczy, że dałam Ci się wyspać. Kocham Cię Tatusiu - napisała Wersow w imieniu swojej córki.

Instagram / frizoluszek

Para w charakterystyczny sposób podzieliła się też ze swoimi fanami wyborem imienia. Do tej pory Wersow i Friz nie pokazali jeszcze zdjęć córeczki, ale wypowiadali się na ten temat już wcześniej i wygląda na to, że dziewczynka nie będzie częstym gościem w ich relacjach.

Jeszcze raz gratulujemy szczęśliwym rodzicom. Sądzicie, że Friz szybko będzie miał okazję złożyć helikopter z klocków Lego?

TRICOLORS/East News

Instagram @wersow