Choć Wersow regularnie dzieli się na Instagramie ujęciami z wyjątkowego okresu, jakim jest dla niej ciąża, fani są zgodni co do tego, że influencerka z tygodnia na tydzień wygląda coraz lepiej. Teraz Wersow opublikowała fotografie z wakacji z ukochanym w Tajlandii i wprost napisała, że poród coraz bliżej!

Od czasu, gdy Wersow i Friz zdradzili, że spodziewają się dziecka, influencerka regularnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na temat ciąży i publikuje zdjęcia, na których wyraźnie eksponuje ciążowy brzuszek. Oprócz tego, że takie ujęcia mogą być wspaniałą pamiątką, spotykają się z entuzjastycznymi reakcjami internautów, którzy jednoznacznie wskazują na to, że ciąża służy Weronice Sowie. Ponadto, gwiazda stara się pozostać aktywna, dużo podróżuje i nagrywa kolejne filmy.

Po tym, jak ciężarna Wersow spędzała czas na Bali, przyszła mama wybrała się na kolejny wyjazd, tym razem z ukochanym. Wersow i Friz wybrali się do Tajlandii, by wspólnie celebrować czas tuż przed tym, jak zostaną rodzicami. 25-latka niedawno opublikowała na YouTube film, w którym zdradziła termin porodu, a także dzieliła się przygotowaniami wyprawki dla córeczki. Teraz Wersow opublikowała szereg ujęć ze słonecznej Tajlandii, pisząc wprost o tym, że jest już w 30. tygodniu ciąży.

Zobacz także: Wersow zdradza, ile przytyła w ciąży. "Nie mam czegoś takiego, że narzekam jak wyglądam"

Na ujęciach opublikowanych na Instagramie Weronika Sowa pozuje w koszuli w prążki zarzuconej na kostium kąpielowy, ale też w samym skąpym bikini. Oprócz pięknej scenerii, uwagę zwraca oczywiście zaokrąglony brzuszek ciężarnej influencerki. Fani Wersow nie szczędzili jej komplementów:

Co ciekawe, doceniają także aktywny tryb życia, jaki prowadzi Wersow i fakt, że mimo ciąży nie rezygnuje z aktywności w sieci czy prywatnie.

- Obłędne jest to, jak pokazujesz, że w zaawansowanej ciąży można pracować, podróżować, realizować plany i marzenia - że jeśli zdrowie pozwala kobiecie to może być to przeciekawy, bogaty w przeżycia okres, gdzie niekoniecznie trzeba tylko leżeć i czekać, fajnie że tworzysz taki obraz ciąży! ❤️‍???????????? - napisała jedna z internautek.