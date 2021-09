Flesz Fashion Night: szczuplutka Agnieszka Kaczorowska miesiąc po porodzie błyszczy na ściance

Aż trudno w to uwierzyć! Agnieszka Kaczorowska 29 lipca pokazała światu swoją drugą córeczkę - Gabrysię. Nieco ponad miesiąc później, w czwartek 2 września pojawiła się na jednej z najważniejszych modowych imprez w Polsce - Flesz Fashion Night. To, co wracało największą uwagę na ściance imprezy to niezwykła figura młodej mamy. Piękna aktorka i tancerka wybrała stylizację, która świetnie ją podkreślała. Zresztą zobaczcie sami.

Zobacz także: Doda na Flesz Fashion Night 2021! W tym roku postawiła na czerń

Agnieszka Kaczorowska na Flesz Fashion Night 2021

Agnieszka Kaczorowska wybrała na Flesz Fashion Night prześwitującą białą bluzkę, a pod nią biały stanik, do tego czarne, rozszerzane i rozcięte na dole spodnie. Stylizację uzupełniała i rozświetlała różowa zwiewna szarfa, którą gwiazda przepasała biodra i świetnie podkreśliła talię.

AKPA

I to właśnie figura młodej mamy zwracała największą uwagę. Naprawdę ciężko uwierzyć, że tak szybko doszła do formy sprzed ciąży.

Jak Wam się podoba stylizacja Agnieszki Kaczorowskiej?