Fit Lovers chcą podbić zagraniczne rynki! Choć od wygranej "Ameryka Express" Pamelę Stefanowicz i Mateusza Janusza dzieliło zaledwie kilka minut (show wygrała Aleksandra Domańska i jej brat Dawid), to para swój udział w programie uważa za wielką wygraną. Powód? Nie dość, że dali się poznać szerszej rzeszy odbiorców – do tej pory byli znani głównie w sieci, to jeszcze przekonali się, że razem mogą wszystko.

Uwielbiamy wyzwania i cieszę się, że podjęliśmy to ryzyko. Teraz mamy już pewność, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! Udowodniliśmy sobie, że razem możemy przeżyć najgorsze sytuacje, w najbardziej ekstremalnych warunkach. I przez cały czas wspierać się i motywować nawzajem. To był duży test dla naszego związku – powiedziała w rozmowie z "Fleszem" Pamela.

Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz postanowili wykorzystać swoje pięć minut sławy i przekuć je w kolejny zawodowy sukces. Co zamierzają? Jak zdradzili w nowym "Fleszu", pragną zawojować świat! Jak planują to zrobić? Fit Loversi chcą wprowadzić na zagraniczne rynki swoją markę ubrań El Wariato! Na razie para miała internetowy sklep m.in. z zaprojektowaną przez siebie odzieżą i akcesoriami tylko w Polsce. Teraz prowadzą zaawansowane rozmowy, by ich ubrania można było kupić m.in. w USA. Znając ich konsekwencję i upór w dążeniu do celu, jest szansa, że ten plan im się uda.

To, co zrobiliśmy do tej pory, to dopiero rozgrzewka. Teraz pora podbić świat– zapowiadają.

Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, zajęli drugie miejsce w "Ameryka Express".

Para zamierza wprowadzić swoją markę El Wariato na rynki zagraniczne.

