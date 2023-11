Reklama

Program "Ameryka Express" powoli zbliża się do końca. W show zostały już tylko cztery pary. Jedna z nich po ostatnim odcinku ma zapewnione miejsce w finale. Jest to duet "Fit Lovers", który tworzą Pamela i Mateusz. Celebryta nie jest jednak ulubieńcem widzów. Narzeczony Pameli kilka razy podpadł już fanom programu "Ameryka Express", którym nie podobało się jego zachowanie. Tym razem było podobnie. Mateusz jednym żartem zraził do siebie sporą część widzów...

Niesmaczny żart Mateusza z Fit Lovers

Ostatnio Mateusz Janusz podpadł widzom, ponieważ zachował się bardzo obcesowo wobec swojej ukochanej. Pamela podczas jednego z odcinków miała na sobie miniówkę. Mateuszowi nie podobało się to, że inni mężczyźni mogą na nią spoglądać. W pewnym momencie przyciągnął do siebie dziewczynę i rozkazał jej "przestać świecić pupą". Teraz z kolei Mateusz podpadł wygłaszając żart na temat swojej ukochanej, która akurat tego dnia miała okres. W tym odcinku para, która zdobyła immunitet, mogła także liczyć na wycieczkę do jednego z nowych cudów świata, miasta Inków - Machu Picchu. Gdy Mateusz to usłyszał, odparł bez zastanowienia:

- Pamela, to miejsce bardzo do Ciebie pasuje - Dlaczego? - dopytywała Pamela - No... Machu Picchu. Maczu na piczu - odparł Mateusz.

Jego żart nie wszystkim się jednak spodobał.

- To było niesmaczne, żenujące wręcz - Nie tylko ten żart jest żenujący... - Ten Mateuszek w każdym programie się pogrąża, albo nie kontroluje emocji, albo robi z siebie półgłówka. A ta biedna Pamela tylko się wstydzi przed całą publicznością - Maczu Piczu? Serio?! - grzmieli oburzeni internauci.

Nie zabrakło też osób, które stanęły w obronie Mateusza.

- Bez przesady... to był zwykły żart sytuacyjny, dystansu trochę... - Maczu Piczu ???????????? leżę i kwicze ???? - Brawo za poczucie humoru Mateusz - czytamy w komentarzach.

A wy co uważacie o żarcie Mateusza z Fit Lovers? Oburzył was, a może rozśmieszył?

Fit Lovers wygrają "Ameryka Express"?

Lubicie ich?