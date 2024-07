Ślub księcia Williama z przyszłą księżną Kate sprawił, że brytyjska rodzina królewska znów znalazła się w centrum zainteresowania. Narodziny ich potomka podkręciły tylko ich notowania na rynku mediów, a prasa na całym świecie szeroko komentuje dosłownie wszystko co jest z nimi związane. Prowadzi to czasami do dość groteskowych publikacji. Przypomnijmy: Dystrybutor filmów porno chce wydać seks-taśmę Kate i Williama

Być może był to jeden z powodów, dla których książęca para postanowiła zadbać o swoje interesy. Brytyjskie agencje prasowe poinformowały, że Kate i William... otworzyli własne firmy. Czemu mają służyć? Będą one chronić prawo własności do ich wizerunku. Należąca do księżnej Kate spółka CE Strathearn i firma Williama APL Anglesey będą wykorzystane do ochrony ich własności intelektualnej. Ich zadaniem będzie niedopuszczenie do sytuacji, w której ktoś bez zezwolenia wykorzystuje ich wizerunku do promocji własnych produktów. W przypadku Kate i Williama zjawisko to jest nagminne.

Firmy zarejestrowano już w 2012, ale dopiero teraz ten fakt ujawniono. Dobry pomysł na ochronę własnych interesów?

