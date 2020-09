Finał sprawy Olka i nowe bohaterki w "M jak miłość"! W premierowym odcinku serialu nie zabraknie zwrotów akcji! 

Już 8 września odbędzie się premira 21. sezonu "M jak miłość"! Przed nami kolejne odcinki uwielbianego przez widzów serialu, w którym jak zwykle nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji. W pierwszym odcinku po wakacjach odbędzie się finał sprawy Olka (Maurycy Popiel), poznamy nowe bohaterki, a Paweł (Rafał Mroczek) znów wyzna swoje uczucia Kindze (Katarzyna Cichopek)! Co dokładnie wydarzy się w 1523. odcinku "M jak miłość"? Spójrzcie na nasze fotostory!

Rusza nowy sezon "M jak miłość"!

W pierwszym odcinku po wakacjach Kinga przyjmie do bistro nową kelnerkę Hanię (w tej roli Iwona Malinowska), Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Andrzej Budzyński) zatrudnią za to pomoc domową: Klaudię (Żaneta Homa). Niestety, jak już wiemy, dziewczyna nie będzie miała dobrych zamiarów i zrobi wszystko, żeby poznać sekrety prawnika i jego żony. Piotrek (Marcin Mroczek) nadal będzie za to w USA, a jego wyjazd mocno wpłynie na jego małżeństwo z Kingą. Sytuacja u Zduńskich zaniepokoi Barbarę (Teresa Lipowska), która w rozmowie z Marią (Małgorzata Pieńkowska) przyzna, że ich małżeństwo może tego nie przetrwać.

- Z takiego rozstania niczego dobrego nie będzie... Pieniądze to nie wszystko.

- Ale są potrzebne, zwłaszcza jak ma się czwórkę dzieci...

- A co będzie, jak się oboje do tej rozłąki przyzwyczają? Zaczną żyć... w dwóch różnych światach?

Tymczasem Paweł (Rafał Mroczek) widząc, jak Kinga przeżywa wyjazd męża, znów będzie próbował się do niej zbliżyć!



- Mam już tego dość… Chcę, żeby Piotrek w końcu wrócił... Zajął się domem, dziećmi, mną!- powie Kinga.

- Gdybym ja miał taką żonę, to bym jej w życiu nie zostawił na tak długo...- przyzna w szczerej rozmowie Paweł.

Jak Kinga zareaguje na jego słowa? Tego dowiemy się już wkrótce!

Wielkie emocje przyniesie nam również finał sprawy Olka. Żona lekarza odwiedzi go w areszcie i urządzi mu awanturę po tym, jak przed sądem przyznał się do winy!

- Nikt z nas się dla ciebie nie liczy… Ani Marcin, ani Iza, ani twoja matka… A już najmniej ja!(…) Dlaczego to zrobiłeś? Bo wciąż nie mogę tego pojąć! Dlaczego się przyznałeś?!- zacznie krzyczeć Aneta.

- Odzyskałem spokój, wreszcie mogę spać…- odpowie zrezygnowany Olek.

- Za to ja nie mogę! Nie mogę normalnie funkcjonować! Jesteś cholernym egoistą, wiesz?!

Następnego dnia rodzina Chodakowskich pozna w końcu decyzję sędziego. Czy Olek odzyska wolność? Odpowiedź w nowych odcinkach "M jak miłość". Zobaczcie, zdjęcie z premierowego odcinka serialu!

W premierowym odcinku 21. sezonu "M jak miłość" poznamy nowe bohaterki. Hania będzie pracować w bistro Kingi.

Z kolei Klaudia zatrudni się jako pomoc domowa u Magdy i Andrzeja.

W premierowym odcinku poznamy finał sprawy Olka. Czy lekarz opuści więzienie?

W premierowej odsłonie serialu Paweł znów zbliży się do Kingi. Jak Zduńska zareaguje na jego zachowanie?