Od kilku tygodni polscy kibice żyją tylko Mistrzostwami Świata w siatkówce mężczyzn. Nasza reprezentacja radzi sobie w turnieju znakomicie i ma ogromne szanse sięgnąć po złoto. Wczorajszy mecz z Niemcami dostarczył wielu emocji, ale ostatecznie zakończył się triumfem Biało-Czerwonych. Przypomnijmy: Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Świata!

Już dziś o 20:15 Polacy zmierzą się w finale z Brazylią, która tradycyjnie już uznawana jest za faworyta całych rozgrywek. Nasi reprezentanci nie zamierzają się poddawać i zapewniają, że będą walczyć o zwycięstwo z ekipą popularnych Canarinhos. Lider polskiej drużyny, Mariusz Wlazły, nie ukrywa, że jest wzruszony takim obrotem spraw i miejscem w finale rozgrywanym w Polsce. Przypomina też, że Polacy zdążyli już pokonać Brazylijczyków podczas tegorocznych mistrzostw.



Jeszcze to wszystko do mnie nie dotarło. Gramy w finale przed własną publicznością, przy ludziach, którzy kochają siatkówkę. Niesamowite. W niedzielę będziemy chcieli wygrać. Mamy wszystko, żeby walczyć z Brazylią i grać z nimi jak równy z równym. Nie położymy się, nie będziemy chłopcami do bicia. Już raz w tym turnieju pokonaliśmy Brazylię - zapowiada Wlazły.