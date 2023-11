Bartłomiej Boruc, Radosław Palacz, Magda Wójcik, Igor Jakubowski - oto finaliści show "Big Brother"! Kto z nich wygra w wielkim finale i zgarnie 100 tysięcy złotych? Mówi się, że największe szanse mają Bartek i Magda, którzy cieszą się sporą sympatią widzów. Ostatnio na temat szans finalistów wypowiedział się wróżbita Maciej, który był gościem programu "Big Brother Nocą". Co zdradził?

Bartek może bardzo nabierać ludzi. Dużo ludzi może uważać, że on jest świetny, on wie, jak się przypodobać i zaimponować. Ma świetną intuicję i jest świetnym psychologiem. Ma duże szanse, żeby wygrać, ale wydaje mi się, że Madzia może być ogromną jego rywalką - powiedział wróżbita Maciej.

Analizując komentarze fanów show na profilu programu na Instagramie można dojść do wniosku, że największe szanse na wygraną ma jedyna kobieta w finale - Magda Wójcik. Czy to ona zgarnie 100 tysięcy złotych? I jak zachowa się, gdy opuści dom Wielkiego Brata i zobaczy swojego chłopaka, Oleha? Przypominamy, że ostatnio Magda dowiedziała się, że Oleh kilka razy nominował ją do opuszczenia domu Wielkiego Brata, czego dziewczyna nie przyjęła dobrze. Czy zatem ucieszy się na widok Oleha? Tego dowiemy się już dziś wieczorem podczas finału show "Big Brother", który poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak.

Finał Big Brothera wygrała Magda Wójcik!

Finał rozpoczął się od krótkiej relacji z domu Wielkiego Brata, w którym finaliści oglądają materiały na swój temat. Wielki Brat ogłosił, że już wkrótce dom opuści osoba, która otrzymała najmniej głosów od widzów. Okazuje się, że najmniej głosów w wielkim finale show otrzymał Radek i to on jako pierwszy opuścił dom Wielkiego Brata! Radek nie chciał zdradzić, kto jego zdaniem wygra program i powiedział, że trzyma za wszystkich kciuki. Jako drugi dom Wielkiego Brata opuścił... Igor! W wielkim finale zostali Bartek i Magda. Kto z nich zgarnie 100 tysięcy złotych? Wielki Brat przed godziną 22.00 ogłosił, że program wygrała Magda Wójcik! Drugie miejsce w wielkim finale zajął Bartłomiej Boruc!

Kim są finaliści Big Brothera? Poznaj Bartka, Radka, Magdę i Igora!

Bartłomiej Boruc na co dzień mieszka w Dublinie. Jego największą pasją jest muzyka - Bartek rapuje, pisze teksty i jest wodzirejem. Ma żoną i 12-letniego syna. Bartek to osoba bardzo rodzinna, a jego bliscy mówią o nim, że jest sobą żywiołową i bardzo pozytywną, która zawsze gra pierwsze skrzypce w towarzystwie i stara się rozbawić wszystkich dookoła. Choć na co dzień mieszka w Irlandii, czuje się stuprocentowym Polakiem. Do programu zgłosił się, ponieważ chciał spróbować czego nowego i przeżyć niesamowitą przygodę.

Radosław Palacz ma 41 lat i pochodzi z Piekar Śląskich. Na co dzień prowadzi własną firmę stolarską, a także… działa jako ambasador marki kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji brody. W wolnym czasie lubi wędkować i jeździć na motocyklu. A jak wygląda jego życie prywatne? Radek jest szczęśliwie żonaty od 15 lat, ma dwóch synów. Dlaczego zgłosił się do programu? Radek nie ukrywa, że dzięki zdobytej popularności będzie miał możliwość jeszcze bardziej rozwinąć swoją działalność charytatywną. Nie ukrywa też, że liczy na zdobycie głównej wygranej.

Magda Wójcik to 31-latka pochodząca z Kielc. Magda już jako młoda dziewczyna postanowiła, że będzie kształcić się poza granicami Polski i w wieku 19 lat wyjechała do Szkocji, gdzie zaczęła studiować biotechnologię żywności. Jednak z czasem stwierdziła, że w życiu najbardziej chciałaby zajmować się modą, dlatego przeprowadziła się do Londynu, gdzie podjęła pracę w jednym ze znanych butików. Traktuje to jednak jako przystanek w swoim życiu – w przyszłości chciałaby bowiem prowadzić sklep z własną kolekcją ubrań! Magda bardzo dba o swój wygląd, makijaż dziennie zajmuje jej od 1 do 2 godzin. Co jeszcze wiadomo na temat Magdy? Jej ojciec jest lekarzem, a matka wykładowcą. Jej przyjaciółką jest blogerka modowa Maffashion. Madzia widywana była również w towarzystwie innych celebrytów, m.in. Julii Wieniawy, Mateusza Magi czy Karoliny Gilon. Magda to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu - rzadko była nominowana do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Dziewczyna zdobyła sympatię widzów i domowników tym, że jest osobą spokojną i koleżeńską, która nie wchodzi w konflikty.

Igor Jakubowski to 26-letni pięściarz z Konina, który ma na swoim koncie wiele sukcesów sportowych. Jest bowiem olimpijczykiem, mistrzem Unii Europejskiej, wicemistrzem Europy i wielokrotnym mistrzem Polski. Dlaczego zatem zgłosił się do programu? Igor od dłuższego czasu boryka się z kontuzją ręki, dlatego postanowił przerwę w karierze wykorzystać na udział w programie. Gdy tylko wróci do zdrowia, wraca na ring! W programie Igor pokazał, że jest osobą z wielkim poczuciem humoru i dystansem, co widać chociażby po sposobie, w jaki zareagował na konieczność przebrania się za kobietę w jednym z zadań. Igor był jednym z najbardziej lubianych domowników, który podobnie jak Magda, rzadko był nominowany do opuszczenia domu. W trakcie trwania programu zaprzyjaźnił się z Radkiem i Bartkiem.

