Już za kilka dni poznamy zwycięzcę najnowszej edycji "Big Brothera". W wielkim finale reality-show znaleźli się: Magda, Bartek, Igor i Radek. Wcześniej (w niedzielę 9 czerwca) z domem Wielkiego Brata pożegnał się m.in. Oleh, który jest w związku z Magdą. Po opuszczeniu programu uczestnik zapewniał, że kibicuje swojej partnerce i mówił, że chce spotykać się z nią po zakończeniu "Big Brothera". Magda z kolei nie ukrywała, że tęskni z Olehem i często w programie o nim wspominała. Wszystko zmieniło się jednak, kiedy w środę (12 czerwca) Wielki Brat pokazał nagrania, z których uczestnicy dowiedzieli się, kto wcześniej na nich głosował... Magda zobaczyła, że to właśnie Oleh nominował ją do opuszczenia programu! Jak zareagowała Magda i jak całą sytuację komentuje Oleh?

Oleh wściekły na produkcję "Big Brothera"

Magda była zszokowana fragmentami programu, z których dowiedziała się, że to Oleh kilkukrotnie nominował ją do opuszczenia programu. Niestety, dziewczyna jest przekonana, że zrobił to już będąc z nią w związku! Magda była załamana tym, co zobaczyła.

Jestem w szoku- mówiła Magda.

Całą sytuację postanowił skomentować Oleh! Były uczestnik "Big Brothera" podczas relacji InstaStories w mocnych słowach ocenił to, co wydarzyło się w domu Wielkiego Brata. Oleh jest wściekły na producentów show!

No ja jestem megawkurzony. Wstrzymuję się, żeby się nie odpalić. Produkcja takie zagrania robi, że to w głowie się nie mieści.

Oleh przyznał, że zanim związał się z Magdą, rzeczywiście nominował ją do opuszczenia domu Wielkiego Brata, ale później nigdy tego nie robił.

Tak, popełniłem błąd, ale to było kiedyś. Nawet wtedy kontaktu z Madzią nie mieliśmy. Ale potem, jak mi się spodobała i byliśmy razem, to Łukasza nawet nie nominowałem z myślą o Madzi, chociaż najmniej go lubiłem. A robić takie zagrania, jeszcze z taką delikatną dziewczyną, okropne to jest- ocenił Oleh. Jestem przekonany, że jak Madzia wyjdzie i zobaczy, jak to wyglądało naprawdę, to mi wybaczy.

Myślicie, że Magda rzeczywiście wybaczy Olehowi?

Magda dowiedziała się, że Oleh głosował na nią podczas nominacji.

Oleh ostro skomentował to, co wydarzyło się w domu Wielkiego Brata.

