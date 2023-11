Już w niedzielę wielki finał "Big Brothera"! Główna nagroda dla zwycięzcy nowej edycji show to 100 tys. zł! Kto zgarnie te pieniądze? W finale show znaleźli się: Magda, Igor, Radek i Bartek. Kto z nich ma największe szanse na wygraną?

Gościem programu "Big Brother Nocą" był Wróżbita Maciej, który wyłącznie na podstawie dat urodzenia finalistów, ocenił ich osobowość i wskazał, kto jego zdaniem ma największe szanse na zwycięstwo.

Bartek może bardzo nabierać ludzi. Dużo ludzi może uważać, że on jest świetny, on wie, jak się przypodobać i zaimponować. Ma świetną intuicję i jest świetnym psychologiem. Ma duże szanse, żeby wygrać, ale wydaje mi się, że Madzia może być ogromną jego rywalką - powiedział Wróżbita.

Wróżbita Maciej uważa, że to Magda może wygrać program. Gość programu "Big Brother Nocą" zdradził również, co myśli o związku Magdy i Oleha. Czy ich miłość ma szansę przetrwać po programie?

Ten chłopak jest bardzo trudną osobowością. Jest dominujący, zaborczy, zawistny też może być. On może bardzo zdominować Madzię, to są całkowicie dwa różne światy. Magda sobie wybiera złych facetów, ona ma pecha do facetów, wybiera trudnych mężczyzn, przy których cierpi - powiedział Wróżbita Maciej.