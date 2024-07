Nigella Lawson od wielu lat była ulubienicą Brytyjczyków. Jej programy kulinarne cieszyły się ogromną popularnością, a ona ujmowała telewidzów swoim humorem i naturalnością. Idealny wizerunek Nigelli zburzył jednak rozwód z milionerem, który odbywa się w atmosferze skandalu. Były mąż szybko jednak znalazł pocieszenie w ramionach innej znanej kobiety. Przypomnijmy: Mąż Nigelli spotyka się z brytyjską gwiazdą

Rozwód to nie jedyne zmartwienie Nigelli. Równoległe procesuje się z dwoma byłymi asystentkami, a podczas rozpraw została oskarżona m.in. o palenie marihuany i zażywanie kokainy. Choć gwiazda może liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy stoją za nią murem, jej idealny dotąd wizerunek kruszy się z każdą kolejną publikacją w tabloidach. Taki medialny upadek ikony telewizji to doskonały materiał na film i jak donosi "The Sun", Hollywood już planuje dużą produkcję o życiu Nigelli.

Brytyjski dziennik, a za nim kolejne amerykańskie portale podają, że zdjęcia do filmu o Nigelli mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, w głównej roli zaś producenci wymarzyli sobie... Angelinę Jolie. Słynna aktorka ponoć rozważa nawet taką propozycję.



Angelina miała w tym roku odpocząć i poświęcić się tylko i wyłącznie rodzinie, ale nie ukrywa, że ten projekt jest bardzo kuszący. Widziała co dzieje się wokół Nigelli w ostatnich miesiącach, a prywatnie uważa ją za niesamowitą kobietę - donosi źródło "The Sun".

Angelina pasuje waszym zdaniem do roli Nigelli? My widzimy mały zgrzyt "rozmiarowy" ;)

Nigella Lawson w Londynie: