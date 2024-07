Kontrowersje wokół powstającego filmu o życiu Ani Przybylskiej pod tytułem "Gwiazda" nie cichną. Jak dowiedział się "Fakt", reżyser Radosław Piwowarski chce, aby zmarłą aktorkę zagrała... debiutantka! Nie chce zatrudniać gwiazdy, która kojarzy się z innymi rolami.

Reklama

Kto zagra główną rolę w filmie o Ani Przybylskiej?

Co wiemy o powstającym filmie? Na pewno to, że do kin wejdzie w 2018 roku, w jego produkcję zaangażuje się Polsat, a reżyserią zajmie Radosław Piwowarski, który odkrył Anię, dając jej rolę w filmie "Ciemna strona Wenus". Okazuje się jednak, że rodzina aktorki nadal nie ma żadnych informacji na ten temat! Mama Przybylskiej, pani Krystyna, przyznała, że nikt z nią nie uzgadniał jego treści. Zdradza jednak, że jedynym reżyserem, który mógłby się zająć takim filmem jest Piwowarski. Znany reżyser już zaczął rozglądać się za odtwórczynią głównej roli. Nie będzie to jednak żadna gwiazda:

Ta rola będzie dla aktorki z pewnością sporym wyzwaniem, ale reżyser nie chce, żeby zagrała ją jakaś znana twarz. Szuka dziewczyny, która nikomu nie kojarzy się z innymi rolami. Jest skory nawet zaryzykować i zaangażować zupełnie niedoświadczoną aktorkę albo amatorkę – zdradza "Faktowi" osoba z produkcji.

Wcześniej zaś spekulowało się, że rolę otrzyma Ola Kisio lub Olga Bołądź. Na giełdzie nazwisk pojawiła się również agentka nieruchomości, Monika Rudnik. Czy to właśnie ona ma największe szansę?

Zobacz także

Zobacz także: Powstaje film o Ani Przybylskiej. Mocne słowa Kuby Wojewódzkiego: "Liczmy na to, że Ania..."

Film o życiu Ani Przybylskiej ma trafić do kin już w 2018 roku.

East News

Czy to Monika Rudnik zagra aktorkę?

Eastnews/Facebook

Reklama

Reżyserią filmu zajmie się Radosław Piwowarski.