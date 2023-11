Już od dziś ( 28 września) do polskich kin trafi film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, twórcy takich filmów jak "Róża", "Wołyń" czy "Pod mocnym aniołem". Tym razem reżyser postanowił pokazać, jak wygląda życie księży katolickich w Polsce. Film podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał Nagrodę Publiczności, ale nie wszystkim podoba się fakt, że reżyser postanowił przyjrzeć się życiu księży. Pojawiły się pierwsze próby ocenzurowania filmu oraz krytykowania go jeszcze przed premierą kinową.

Film "Kler" opowiada o losach trzech księży katolickich, których połączyła tragedia sprzed lat. W każdą rocznicę katastrofy spotykają się, żeby uczcić fakt, że żyją. Nie robią tego jednak podczas wspólnej msza, a na zakrapianej alkoholem imprezie. Film pokazuje ciemną stronę polskich księży, którzy w wielu przypadkach pławią się w luksusie i żyją w nieformalnych związkach z kobietami albo mężczyznami. Przedstawienie takiego obrazu księży nie podoba się wielu środowiskom, które bojkotują film. Film „Kler” nie będzie wyświetlany w kinie Jantar w Ostrołęce. Powód? Nieznany, ale można się tylko domyślać, że komuś z zarządu kina nie spodobała się tematyka filmu. Podobnie, jak członkom zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, który apeluje, żeby nie oglądać filmu "Kler".

– Nie dajmy sobie wmówić, że powstało dla dobra polskiego Kościoła, jak tłumaczy Krzysztof Zanussi. Nie jest też żadną odpowiedzią na nurtujące nas pytania. Gdyby taki był zamysł twórców – od scenarzysty, przez reżysera do aktorów – stworzyli by obraz pokazujący prawdziwy problem współczesnej Europy – jej islamizację. Tylko – tego typu temat nie jest ani politycznie poprawny, ani dochodowy a co chyba najważniejsze, wyznawcy islamu, to nie chrześcijanie. Szydzenie z tej religii może drogo kosztować – czytamy w oświadczeniu.

Cała nagonka na film zaczęła się od festiwalu w Gdyni, gdzie Radia Gdańsk po raz pierwszy od 1994 roku nie przyznało nagrody Złotego Klakiera najdłużej oklaskiwanemu filmowi. W tym roku był to film "Kler", ale takiej nagrody nie dostał. Do tego TVP, które transmitowało galę rozdania nagród na TVP Kultura - pokazała galę z półgodzinnym opóźnieniem oraz z wyciętą wypowiedzią Wojtka Smarzowskiego o prezesie TVP.

- To nie jest tylko film o pedofilii. To jest film o grzechach Kościoła, a tych jest sporo. Wierni rzucający co niedziela na tacę grosiki i odbębniający na mszy "Ojcze nasz..." zobaczą po raz pierwszy w polskim kinie sceny pokazujące to, co Kościół i jego pracownicy z ich daniną robią. Wiem jedno - Vito Corleone i bohaterowie serialu "Gomorra" mają więcej wdzięku. Wierni zobaczą, jak zamiata się pod dywan afery i jak można jednym telefonem zaszantażować ludzi władzy, policję i media - mówi Karolina Korwin-Piotrowska.

- To film o firmie, która nazywa się „Kościół”. O tym, jacy ludzie pracują w tej firmie, są jej urzędnikami. W tym wypadku urzędnikami Boga na ziemi. Trzy główne postaci: Jakubik, Więckiewicz i Braciak są niemal cały czas na ekranie, a Gajos gra postać drugoplanową, która wygłasza najbardziej dosadne kwestie. Ta trójka to przedstawiciele „firmy” i mają role zróżnicowane: żadna nie jest jednoznaczna, ani dobra, ani zła. Smarzowski nikogo nie ocenia. To jest piękne w tym filmie. W kraju, gdzie jedni mówią: „palić kościoły”, a drudzy: „budować pomniki Jezusa”, on mówi: „porozmawiajmy”. Posłuchajmy, co mówią i ofiary, i kaci - dodaje dziennikarka.