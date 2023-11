Choć film w kinach będziemy mogli oglądać od 28 września, premierowe pokazy „Kleru” odbyły się już w ramach Festiwalu Filmowego w Gdyni. Reakcje są różne, ale wielu specjalistów jest zachwyconych filmem.

Dziennikarz i krytyk filmowy Tomasz Raczek uważa „Kler” za największy przebój festiwalu filmowego w Gdyni.

Jak pisze, duchowni zostali pokazani w filmie „w sposób bezwzględny i okrutny”.

Rola Janusza Gajosa jako arcybiskupa Mordowicza to arcydzieło. Ksiądz Kukuła i jego pedofilska historia to osiągnięcie Arkadiusza Jakubika, zaś zakochany w seksownej Joannie Kulig ksiądz Trybus to świetna kreacja Roberta Więckiewicza. Esencją samego zła jest jednak Jacek Braciak jako ksiądz Lisowski - pisze Raczek o aktorach.

Raczek nie wyobraża sobie, by filmu nie obejrzeli wszyscy Polacy. Jego ocena to 8/10.

Również Karolina Korwin Piotrowska jest zachwycona filmem. Uważa, że jest wspaniały i mądry.

To w ogóle nie jest to, co wynika ze zwiastunu. Gęsta, wieloznaczna, cholernie emocjonalna, wirtuozowsko opowiedziana historia - pisze. - To najlepszy film Smarzowskiego. Wybitny. Musicie to zobaczyć. Będziecie w szoku. Ja jestem - kończy swoją recenzję dziennikarka.