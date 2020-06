Film "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej zostanie usunięty z Netflixa?

Film "365 dni", który powstał na podstawie książki Blanki Lipińskiej o tym samym tytule, wzbudził wiele kontrowersji nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jedna ze studenckich organizacji "Pro Empower" uważa, że film "'romantyzuje' porwanie, przemoc seksualną i syndrom sztokholmski", dlatego też powinien albo zostać usunięty z platformy Netflix, albo powinny pojawić się przed nim stosowne ostrzeżenia informujące o znajdujących się w filmie szkodliwych treściach. Organizacja wystosowała już specjalny list do władz Netflixa.

Wzywamy Was do zadbania o odpowiednie ostrzeżenie, aby potwierdzić, że film wpisuje się w kulturę gwałtu lub rozważenie możliwości całkowitego usunięcia filmu (...) Tak naprawdę w filmie można znaleźć akty przemocy seksualnej, przymusowej kontroli, toksycznej męskości i Syndrom Sztokholmski, a to tylko kilka rzeczy - możemy przeczytać na Twitterze organizacji Pro Empower.