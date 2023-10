Fani filmu "365 dni" mogą odetchnąć z ulgą! Ekranizacja bestselleru Blanki Lipińskiej będzie dostępna w internecie. To wspaniała nowina dla wszystkich wielbicieli przygód Laury i Massimo, bowiem odkąd zamknięto kina z powodu epidemii koronawirusa, film nie był nigdzie dostępny. Teraz według informacji portalu wirtualnemedia.pl już 1 kwietnia wszyscy będą mieli szansę, aby go zobaczyć.

Reklama

Zobacz także: Blanka Lipińska zdradza, jak poderwała Barona! "To ja zapolowałam na niego!"

Film "365 dni" będzie dostępny w internecie od 1 kwietnia

Z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa w Polsce, już kilka tygodni temu zamknięte zostały placówki kulturalne, w tym kina i teatry. Z tego też względu część produkcji została przeniesiona na platformy online, jak np.: "Sala samobójców. Hejter". Niestety jeden z najgorętszych hitów początku tego roku, czyli film "365 dni", do tej pory nie był dostępny w internecie. Fani apelowali do Blanki Lipińskiej, aby produkcję można było obejrzeć online. Gwiazda niedawno odpowiedziała wielbicielom filmu.

Kochani! Niestety film nigdzie nie jest dostępny legalnie online. Jeżeli korzystacie z jakichś linków i stron to kradniecie ten film, musicie sobie zdawać z tego sprawę. Za uruchomienie filmu na platformach odpowiedzialny jest dystrybutor, czyli firma Nextfilm, więc to oni decydują kiedy film znajdzie się i na jakiej platformie, także wszelkie pytania dotyczące filmu online, kierujcie do Nexta - powiedziała na swoim InstaStory, Blanka Lipińska.

Na szczęście wygląda na to, firma Nextfilm wysłuchała prośby fanów i już jutro, 1 kwietnia, film "365 dni" będzie można obejrzeć w internecie! Jak dowiedział się portal witrtualnemedia.pl, będzie on dostępny na Netflixie. Co więcej, według informacji portalu, film trafi również do oferty player.pl, ale na chwilę obecną nie wiadomo kiedy będzie to miało miejsce. Nie wiadomo także w jakim modelu produkcja będzie dostępna.

Kinowa premiera "365 dni" odbyła się 7 lutego 2020 roku. Film okazał się być prawdziwym hitem, bowiem w sumie obejrzało go aż 1 638 452 widzów. Produkcja odnotowała też najlepszy weekend otwarcia w tym roku i zgromadziła 453 931 widzów. Nic dziwnego, że fani tak bardzo nalegali, aby film pojawił się w internecie. Na szczęście, te prośby zostały wysłuchane. Od jutrzejszego poranka, będzie można obejrzeć go na Netflixie.

Ekranizacja bestselleru Blanki Lipińskiej już w środę, 1 kwietnia, pojawi się na Netflixie

East News

Fani "365 dni" będą mogli obejrzeć hitową produkcję bez wychodzenia z domu!

Przypominamy, że bestsellerową książkę "365 dni" możecie kupić na stronie hitsalonik.pl za 39,90 złotych.

"Ten dzień" Blanki Lipińskiej.

Jak potoczyły się dalsze losy bohaterów książki "365 dni"?