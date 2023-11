1 z 4

Filip Chajzer zaszalał! Z okazji Dnia Dziecka postanowił zrobić niespodziankę swojej siostrze, dorosłej siostrze - Weronice.

W moim sercu dalej jest małą siostrą, którą dzisiaj spotka pewna niespodzianka - mówi Chajzer.

Dał jej prezent, który może konkurować jedynie z prezentem, jaki Radek Majdan zrobił z okazji urodzin swojej żonie, Małgorzacie Rozenek Majdan. Filip dał bowiem siostrze... nowiutki samochód. Wszystko, jak na showmana przystało nagrał i pokazał na swoim kanale YouTube.

Najpierw Filip Chajzer zwabił Weronikę do salonu samochodowego, pod pretekstem pomocy. Że niby oddał samochód do serwisu i teraz potrzebuje, by go zabrała do domu. Jaka była jej reakcja?

Zobaczcie na kolejnych slajdach naszej galerii!

>>>> NASTĘPNA STRONA >>>>

Zobacz też: To miał być największy hit TVN! Bardzo słabe wyniki oglądalności "Hipnozy"!