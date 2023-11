Reklama

Władze Opola podjęły już decyzję, kiedy odbędzie się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej! Po ostatnim festiwalu, który zamiast na wiosnę wyjątkowo odbył się we wrześniu, wszyscy zastanawiali się, co będzie dalej z tą słynną muzyczną imprezą. Teraz, jak informuje portal wirtualnemedia.pl, władze Opola zdecydowały, że kolejna edycja festiwalu odbędzie się w czerwcu 2018 roku. Pytanie tylko, czy transmisję z koncertów będziemy mogli zobaczyć na antenie TVP, czy może w innej stacji?

TVP pokaże transmisję w Festiwalu w Opolu?

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl władze Opola prowadzą rozmowy z Telewizją Publiczną w sprawie współpracy przy organizacji festiwalu. Wciąż jednak nie zostały podpisane żadne umowy. Co więcej, według doniesień portalu niewykluczone, że Opole rozpocznie współpracę z inną stacją!

Miasto Opole przygotowuje się do czerwcowego festiwalu i trwają rozmowy na ten temat. Również z TVP. Żadne umowy w tej sprawie nie zostały jeszcze podpisane - poinformował Dariusz Król z biura prasowego Urzędu Miasta Opole. - Trwają rozmowy i na dzisiaj nie można wykluczyć żadnej opcji.

TVP z kolei nie chce komentować prowadzonych rozmów.

Przypominamy, że 54. edycja festiwalu w 2017 roku została przesunięta na wrzesień ze względu na konflikt pomiędzy władzami Opola, a Telewizją Publiczną. Wszystko zaczęło się od informacji o cofnięciu przez TVP zaproszenia na festiwal dla Kayah. I chociaż sam Jacek Kurski zapewniał później, że nikt z TVP nie ingeruje w dobór gwiazd i chętnie zobaczy wokalistkę w Opolu, to Kayah podziękowała i zrezygnowała z występów. Na znak solidarności z Kayah z udziału w festiwalu zrezygnowała również Katarzyna Nosowska. Z czasem o swojej rezygnacji w festiwalu informowały kolejne gwiazdy. Później okazało się, że władze Opola nie wpuściły ekipy TVP do amfiteatru. Z czasem usłyszeliśmy o tym, że urzędnicy planują pozwać Telewizję Publiczną, a ta szukała innego miasta do organizacji festiwalu. Ostatecznie wszystko zakończyło się porozumieniem władz Opola z TVP, a festiwal został przesunięty na wrzesień.

Jak myślicie, czy kolejna edycja Festiwalu w Opolu odbędzie się w nieco spokojniejszej atmosferze?

Kolejna edycja Festiwalu w Opolu zaplanowana jest na czerwiec.

Wciąż nie wiadomo jednak, czy transmisję z imprezy przeprowadzi TVP.