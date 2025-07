We wszystkich 3 lokalizacjach festiwal otworzy jeden z najważniejszych filmów polskiej kinematografii – debiut reżyserski Romana Polańskiego „Nóż w wodzie”, jednak projekcja w Giżycku ma szczególne znaczenie. Ten pierwszy polski film nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, laureat wielu międzynarodowych festiwali filmowych, powstał właśnie tutaj, a kluczową rolę jako współtwórca scenariusza i autor dialogów odegrał Jerzy Skolimowski. Z tej okazji festiwal przypomni pierwsze filmy w reżyserii Mistrza podczas 2-dniowego przeglądu pt. „Skolimowski – Artysta totalny”.

Przegląd filmów i spotkanie z Mistrzem

Przez dwa dni (1 i 2 lipca) w giżyckim kinie Nowa Fala widzowie będą mieli okazję zobaczyć kilka pierwszych produkcji z wybitnej filmografii Jerzego Skolimowskiego.

Przegląd rozpoczął się pełnometrażowym debiutem reżyserskim „Rysopis” w wersji po rekonstrukcji, a przed nim etiudą szkolną „Erotyk”. Po projekcji odbyło się otwarte dla publiczności spotkanie z artystą, które poprowadziła filmoznawczyni Diana Dąbrowska. To była wyjątkowa okazja dla miłośników kina, by poznać legendę – twórcę, który nie boi się iść pod prąd i wciąż wyznacza kierunki nowoczesnego kina,

a także zadać pytanie, otrzymać autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Natomiast dzisiaj o godz. 19.00, zostanie pokazany debiut scenopisarski i aktorski gościa honorowego „Niewinni czarodzieje” w reżyserii Andrzeja Wajdy, który w jednym z wywiadów powiedział:

To jest właściwie niemoralne. Jerzemu wszystko się udaje. Każdy z nas wie jakim mozołem jest praca nad scenariuszem, robieniem kina, jak gorzko bywamy rozczarowani efektem, a on zawsze jest zadowolony. Nie bez racji (…) zaletą''Niewinnych Czarodziejów'' jest dzisiaj to, że narodził się w nich dla kina Jurek Skolimowski. I że bardzo mu się w kinie spodobało

W drugim dniu przeglądu (środa 2 lipca) będzie można obejrzeć „Ręce do góry” – film, który ze względu na cenzurę PRL wszedł na ekrany 18 lat po realizacji oraz słynny dramat psychologiczny Jerzego Skolimowskiego z 1965 r. „Walkower” zaliczany do 100 najlepszych polskich filmów w historii.

Na wszystkie projekcje w ramach przeglądu wstęp wolny, wystarczy zgłosić się do kasy kina po wejściówkę z numerowanym miejscem.

Filmowe emocje przez całe wakacje nad morzem, w górach i na Mazurach

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to jedno z najważniejszych wydarzeń lata, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich wakacji. Festiwal od wielu lat celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w wyjątkowych, zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. Na miłośników kina czeka ponad 140 wieczorów filmowych. W każdy wtorek i środę festiwal cumuje w Giżycku. We wtorki – w ramach cyklu We Love Cinema, któremu patronuje Bank BNP Paribas - prezentowane są hity światowych festiwali, a w środy odbywa się autorski przegląd najciekawszego polskiego kina pod hasłem Made in Poland. Wszystkie polskie filmy wyświetlane są z angielskimi napisami. Festiwal wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbywa się pod Honorowymi Patronatami: Prezydentki Sopotu Magdaleny Jachim, Burmistrza Zakopanego Łukasza Filipowicza oraz Burmistrz Giżycka Ewy Ostrowskiej.

Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów na stronie Kino Letnie.

