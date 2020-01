Fanki wspierają Annę z "Rolnik szuka żony" po krytycznych komentarzach na temat rozstania z Jakubem!

Anna i Kuba z "Rolnik szuka żony" rozstali się. Para postanowiła zakończyć swój związek w spokoju i przyjacielskiej relacji, jednak w sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, które dotyczą głównie Anny! Zdaniem niektórych Internautów to ona miałaby odpowiadać za rozstanie, bo z jej strony nie widzieli zaangażowania w tę relację. Kobieta zaprzeczyła tym zarzutom i napisała w oświadczeniu:

Po fali krytycznych komentarzy, które pojawiły się na instagramowym koncie Anny i zarzutach, że to ona jest odpowiedzialna za rozstanie z Kubą, przyszedł czas na obronę! Jej fanki piszą wprost, że uczestniczka "Rolnika" nie powinna przejmować się zarzutami od osób, które jej nie znają i tak naprawdę swoją opinię opierają jedynie na tym, co wiedzieli w programie:

Wydaje się Pani być dojrzałą, uczciwą i szczerą od początku do końca osobą. Na pewno wie Pani, że nigdy nie dogodzi Pani wszystkim. To, co czuliście Państwo do siebie, wiecie tylko Wy. Co Was poróżniło, również. Zarzuty co do Pani, że Pan Jakub był w Panią wpatrzony jak w obrazek, a Pani od początku trzymała dystans są po prostu śmieszne. Bo jaki to zarzut? Że kobieta jest ostrożna, powściągliwa? Według mnie to postawa godna pochwały, a nie hejtu, jaki na Panią spłynął. - napisała w obronie Anny jedna z Internautek.