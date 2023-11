1 z 5

Jak wygląda dom Małgorzaty Rozenek?

Małgorzata Rozenek pokazała na Instagramie swoją najnowszą stylizację. Gwiazda TVN chętnie dzieli się ze swoimi wielbicielami strojami, które zawsze są perfekcyjne. Jednak tym razem to nie nowy look prezenterki przykuł uwagę fanów. Małgosia oczywiście wyglądała świetnie, lecz fani przyjrzeli się również wnętrzu jej domu. I dostrzegli pewien powtarzający się szczegół! Czy wy też go widzicie? Sprawdźcie na następnych stronach fotogalerii!

Podpowiadamy, chodzi o czystość w domu. ;)

