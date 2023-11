Damian Kordas został zwycięzcą 10. jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". W finale pokonał Basię Kurdej-Szatan i zdobył Kryształową Kulę. Tym samym ma na koncie już drugie zwycięstwo w popularnym programie, po wygranej w 4. edycji "Masterchefa". Brał też udział w "Agent-Gwiazdy". Zdolny kucharz udowodnił, że nie tylko świetnie gotuje, ale ma też inne talenty, do których należy też taniec. Jednak nie wszystkim Internautom spodobał się sposób, w jaki Damian Kordas, świętował swoje zwycięstwo w "Tańcu z gwiazdami"!

Damian Kordas podczas finału "Tańca z gwiazdami" wygłosił krótką przemowę, a niedługo potem na Instagramie opublikował emocjonalny wpis, w którym podziękował swojej partnerce tanecznej, Jani Lesar

Kochani, to co się wydarzyło jest niesamowite ???? Emocje, które wczoraj mi towarzyszyły są nie do opisania???? Wydaje mi się, że żadne słowa tego nie opiszą, trzeba to przeżyć, żeby to poczuć ❤️ @janja_lesar nie ma słów, żeby opisać jak bardzo Ci dziękuje ❤️ Moje życie zmieniło się na maksa i w większości właśnie dzięki Tobie! Zasłużyłaś na tą wygraną jak nikt inny! Cieszę się, że pojawiałaś się w moim życiu i zostajesz w nim jako cudowna przyjaciółka ???? - napisał Damian Kordas na Instagramie.