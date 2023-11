Izabela Janachowska już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą! Gwiazda TVN Style długo ukrywała przed fanami, że spodziewa się dziecka. Iza poinformowała o tym na początku roku, a rodzić będzie już wiosną! Kiedy dokładnie? Tego Iza nie chce zdradzić, tak samo jak tego, czy urodzi chłopca czy dziewczynkę. Iza i jej mąż Krzysztof Jabłoński znają już płeć dziecka, ale nie chcą jeszcze o tym mówić. A jakie imiona biorą pod uwagę?

Reklama

Dla dziewczynki: Izabela, Karmen, Waleria, Elżbieta, Aurelia. Dla chłopca: Filip, Olivier, Aleksander, jakieś takie. Podjęcie ostatecznej decyzji może być trochę trudne. Nie bardzo gustuję w imionach starodawnych - powiedziała Iza.

Fanka spytała Janachowską o pieniądze jej męża

Janachowska w ciąży nie zwalnia tempa i nadal dużo pracuje. Nagrywa swoje programy dla TVN Style, pojawia się na konferencjach prasowych, na których promuje swoje show o ślubach, a do tego nadal aktywnie działa w sieci. Ostatnio opowiedziała na kilka pytań, które zadali jej fani. Jedno z nich dotyczyło jej męża, Krzysztofa, która jest milionerem i założycielem Korony, czwartego co do wielkości producenta świec w Europie. Jedna z obserwatorek Izy napisała: "Jesteś ze swoim mężem tylko dla kasy".

Co na to Iza? Szybko odpowiedziała na to stwierdzenie:

Luuuudzie! No to obalam. Moi drodzy, wydaje mi się, że pieniądze w życiu to nie wszystko. Oczywiście, każdy z nas gdzieś tam walczy o te pieniądze, zarabia, pracuje, stara się, rozwija. Ale ja miałam pracę ZANIM poznałam swojego męża. Udało mi się skończyć studia wyższe, mam fajne wykształcenie, nie potrzebowałam mężczyzny, żeby zapewniał mi - nie wiem - wpływy na konto? Nie wiem, jak wy to sobie wyobrażacie.

Iza dodała również, że to nie pieniądze są dla niej ważne, a uczucie do męża i żadne pieniądze nie mogłyby zrekompensować jej braku tego uczucia. Zgadzacie się z nią?

Izabela Janachowska jest w ciąży

Instagram

Gwiazda wiosną urodzi swoje pierwsze dziecko

Reklama

Zobacz także: Izabela Janachowska zdradziła, ile przytyła w ciąży. Szczere wyznanie gwiazdy TVN!