Marcin Hakiel już od kilku miesięcy jest w szczęśliwym związku z Dominiką, a para chętnie relacjonuje swoją codzienność, publikując prywatne ujęcia. Teraz zakochani pokazali, że wspólnie weszli w nowy rok w iście imprezowym stylu! Nowe ujęcie opublikowane przez tancerza rozgrzało komentujących to czerwoności, a sam Marcin Hakiel odpowiedział, nie gryząc się w język!

Związek Marcina Hakiela i jego ukochanej, Dominiki, najwyraźniej kwitnie - para regularnie pokazuje się razem nie tylko w mediach społecznościowych, ale także na eventach - uczestniczyła m.in. w premierze głośnego filmu "Napoleon". Tym razem jednak tancerz zdecydował się podzielić dość intymnym ujęciem z Dominiką! Ten kadr wywołał prawdziwą burzę w sieci. O co poszło?

Wygląda na to, że Marcin Hakiel i jego ukochana nie stronią od obecności w sieci, a wręcz przeciwnie: kolejne kadry, które publikują w mediach społecznościowych, są coraz odważniejsze! Gołym okiem widać, że para dobrze i swobodnie czuje się w swoim towarzystwie.

Niestety, nie wszyscy fani podzielili entuzjazm Marcina Hakiela i jego partnerki - pod wpisem tancerza pojawiło się wiele komentarzy sugerujących, że tancerz przekroczył granicę prywatności i nie powinien publikować tego typu kadrów.

Oj nie to już nie jest fajne. Kibicuję Państwu mocno ale takich fotek nie kumam.

Trochę za dużo tych zdjęć w social mediach, ale to tylko moje zdanie.

Na te zarzuty zdecydował się odpowiedzieć też sam Marcin Hakiel. Tancerz zwrócił się do obserwatorów, przypominając, że nie wszyscy muszą obserwować jego konto na Instagramie.

Drodzy obserwatorzy, szanujmy się. To mój prywatny profil, publikuje na nim co chce i kiedy chce. Jak komuś moje treści nie odpowiadają to żegnam

- zwrócił się do komentujących Marcin Hakiel.