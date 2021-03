Katarzyna Cichopek chwali się idealną figurą i umięśnionym brzuchem. Fani: "Ściema"

Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie, na którym chwali się swoją piękną sylwetką tuż po treningu. Gwiazda "M jak miłość" nie stroni od sportu i wielokrotnie pokazywała swoim fanom, jak wyciska siódme poty, tym razem jednak pod postem aktorki pojawiły się nie tylko pozytywne komentarze. Okazuje się, że jedna z internautek zarzuciła jej... kłamstwo!

Katarzyna Cichopek chwali się zdjęcie po treningu

Katarzyna Cichopek zdecydowanie jest zwolenniczką zdrowego trybu życia. W styczniu aktorka podjęła wyzwanie i przez miesiąc stosowała dietę wegańską, kocha tańczyć, ale ćwiczenia na siłowni również nie są jej obce. Gwiazda "M jak miłość" wielokrotnie zachwycała fanów swoją sylwetką, którzy w ostatnim czasie zauważyli, że ta jeszcze bardziej schudła. O dziwo, kiedy na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym Katarzyna Cichopek prezentuje się w sportowym komplecie, niektórzy postanowili zarzucić jej kłamstwo. Dlaczego?

Trening zrobiony 💪🏻 a jak u Was z formą? Chce Wam się ćwiczyć? Czy jeszcze budzicie się z zimowego snu? - napisała aktorka.

Instagram

Uśmiechnięta Katarzyna Cichopek w liliowym topie i legginsach oczywiście wzbudziła zachwyt, ale nie tylko. Okazuje się, że nie wszyscy wierzą w autentyczność najnowszego zdjęcia aktorki i wcale nie chodzi tu poprawianie sylwetki w programach graficznych, czy o filtry, a o domysły, że Katarzyna Cichopek wcale nie była po treningu:

Nie trolluje, ale nie wyglądasz jak po treningu... ściema - skomentowała jedna z fanek.

Co na to aktorka? Gwiazda postanowiła nie odpowiadać na zaczepny komentarz, a my musimy przyznać, że wygląda naprawdę zjawiskowo. Tego samego zdania są też jej pozostali fani:

- Zjawiskowa - Figura idealna -Piękna figurka - Kasia im starsza tym seksowniejsza

Jak sądzicie, Katarzyna Cichopek nagięła trochę prawdę o dopiero co zrobionym treningu? A może to dzięki systematyczności i świetnej kondycji wygląda, jakby w ogóle się nie zmęczyła? Jedno jest pewne - patrząc na gwiazdę nie mamy wątpliwości, że powiedzenie w zdrowym ciele, zdrowy duch, jak najbardziej się tu sprawdza.

Zobacz także: Kasia Cichopek szczerze o kryzysach w małżeństwie! Nie jest tak idealne, jak się wydaje?

Katarzyna Cichopek może pochwalić się świetną figurą, na którą ciężko pracuje. Aktorka dla swoich fanek jest prawdziwym źródłem inspiracji.

Instagram

Zdrowa dieta i sport - gwiazda "M jak miłość" od lat wyznaje te dwie zasady i jak widać, efekty są nieziemskie.