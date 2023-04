Fani wspierają Michała Wójcika w powrocie do pracy: "Rozśmieszać ludzi, gdy serce w kawałkach..."

W poniedziałkowe popołudnie przyjaciel Michała Wójcika z kabaretu "Ani Mru Mru" potwierdził smutną informację o śmierci Janiny, partnerki artysty. Niedługo potem Zbigniew Remlein, menedżerem kabaretu" Ani Mru Mru" poinformował, że Janina zmarła miesiąc temu 6 marca 2023 roku. Michał Wójcik od kilku tygodni przeżywa żałobę. Michał Wójcik z kabaretu "Ani Mru Mru" wyjątkowymi słowami pożegnał partnerkę Michał Wójcik z kabaretu "Ani Mru Mru" miesiąc temu pożegnał swoją partnerkę , o której zdrobniale mówił Jani. 37-latka odeszła po długiej walce z chorobą nowotworową, co potwierdził dla Party.pl przyjaciel artysty Krzysztof Ferdyn. Uroczystości pogrzebowe Janiny Włudarczyk odbyły się 11 marca w Bazylice o. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Jak informuje Plejada.pl Michał Wójcik tymi słowami informował o ostatnim pożegnaniu Janiny: Wszystko, co zrobiłem i czego dokonałem stało się nieważne Zobacz także: Partnerka Michała Wójcika, Janina, zmarła ponad miesiąc temu. Miała 37 lat Michał Wójcik i Janina Włudarczyk w 2019 roku zostali rodzicami i na świat przyszło czwarte dziecko artysty - syn Michał. Zaledwie rok po tym szczęśliwym okresie w ich życiu artysta poinformował o chorobie swojej partnerki, a w sieci pojawiła się zbiórka na leczenie i pobyt w klinice dla Jani. Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka. Ale rak to nie wyrok, chcemy podjąć z nim walkę! Bardzo was proszę o pomoc i fundusze dla niej na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz" — mówił artysta ze łzami. Pieniądze szybko udało się zebrać, a poruszony Michał Wójcik w "Pytaniu na śniadanie" odczytał list , w którym...