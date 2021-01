Fani ostro hejtują Małgorzatę Kożuchowską za zagraniczne wakacje. Gwiazda odpowiedziała

Małgorzata Kożuchowska, podobnie jak inne polskie celebrytki o tej porze roku, postanowiła dać sobie chwilę wytchnienia i wybrać się na zagraniczne wakacje. Znana ze swojego zamiłowania do mediów społecznościowych aktorka nie szczędziła więc swoim instagramowym obserwatorom kolejnych relacji z luksusowego hotelu, czy zdjęć z zapierającej dech plaży. Niestety wśród wielu zachwytów nad urokliwymi kadrami, jakimi pochwaliła się artystka, nie zabrakło także gorzkich słów krytyki. Sprawdźcie, co aż tak w zachowaniu gwiazdy rozwścieczyło internautów. Mają rację?

Internauci ostro hejtują Małgorzatę Kożuchowską za zagraniczne wakacje

Styczeń to idealny czas na wojaże w najbardziej egzotyczne zakątki świata. W tym czasie swoje urlopy zaplanowali m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, którzy wraz z dziećmi polecieli do Meksyku, Barbara Kurdej-Szatan, która wypoczywała na Zanzibarze, czy Anna Wendzikowska, odwiedzająca Dominikanę. Także Małgorzata Kożuchowska pokusiła się na danie sobie chwili oddechu od przygnębiającej zimowej aury i udała się do ciepłych krajów.

Znana ze swojej aktywności w mediach społecznościowych aktorka, którą na Instagramie śledzi już ponad milion osób, ochoczo relacjonowała fanom nie tylko wycieczkę po ekskluzywnym hotelu, jaki wybrała, ale też opublikowała zdjęcie z plaży, na którym zapozowała w ochronnej maseczce.

Maseczka - znak naszych czasów. - napisała na Instagramie Małgorzata Kożuchowska.

Niestety, piękny kadr prosto z plaży zebrał tyle samo zwolenników, co przeciwników. Wielu internatów zarzucało artystce hipokryzję i sugerowało, że skoro boi się koronawirusa, to nie powinna opuszczać rodzimego kraju w imię ładnych zdjęć na insta.

- Skoro tak się Pani obawia zakażenia i pisze, że to szacunek i ochrona dla innych, to chyba lepiej by było zostać w domu z szacunku dla starszych i słabszych. Czyż nie? #zostańwdomu - To jest śmieszne po prostu a najgorsze- wrzucanie tego w insta 🤦‍♀️ zobaczcie- jestem na wakacjach ale jest bezpiecznie bo mamy maski 🤣🤣 - Maska...na plaży i zdjęcie w niej żenada Pani Małgosiu - czytamy w komentarzach.

Na odpowiedź gwiazdy nie trzeba było długo czekać:

Tak, to ochrona i szacunek dla innych oraz dostosowanie się do obowiązujących zasad w miejscu, w którym przebywam. To spory resort i maseczki trzeba nosić tylko w wyznaczonych miejscach, np. na śniadaniu lub na plaży, gdzie zamawia się coś do picia lub jedzenia. Wyjazdy nie są zabronione, a korzystając z takiej formy wypoczynku wspieram polską i lokalną branżę turystyczną.

Co ciekawe, te słowa jeszcze bardziej rozwścieczyły internautów, którzy zarzucali aktorce, że gdyby chciała wspierać polską branżę turystyczną, nie wyjeżdżałaby z Polski.

A co wy sądzicie o tej sprawie? Przekonały was tłumaczenia aktorki?

Instagram

Małgorzata Kożuchowska wybrała się w styczniu na zagraniczne wakacje, niestety pierwszy raz od lat aktorka musiała zmierzyć się z okrutnym hejtem ze strony internautów.