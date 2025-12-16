Skolim pojawi się na scenie podczas tegorocznej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" organizowanej przez Polsat i już sam plakat promujący wydarzenie wzbudził ogromne emocje. Artysta zaprezentował się na nim w zupełnie nowym wizerunku - z rozpuszczonymi, blond włosami do ramion.

Fotografia promująca koncert wywołała poruszenie w sieci. Internauci zwrócili uwagę na radykalną zmianę fryzury Skolima, która dla wielu okazała się trudna do rozpoznania. W efekcie wokalistę pomylono z popularnymi artystkami, takimi jak Ania Wyszkoni i Beata Kozidrak.

Odmieniony Skolim na plakacie Polsatu. Internauci komentują

Zdjęcie wspomnianego plakatu opublikowano w mediach społecznościowych, m.in. na oficjalnym profilu Polsatu na Instagramie. W komentarzach natychmiast zrobiło się poruszenie. Niektórzy pisali wprost, że przez moment byli przekonani, że zamiast Skolima, widzą Anię Wyszkoni.

Przez moment myślałem, że to Ania Wyszkoni

Nie zabrakło też porównań do innych znanych postaci ze świata show-biznesu!

Myślałem, że to Beata Kozidrak w krótkich włosach

Boże myślałem, że to Marysia z Pierwszej Miłości

Wygląda jak Piasek lata temu

A Wy, co sądzicie o odmienionej fryzurze Skolima? Wspomniane zdjęcie możecie zobaczyć na końcu artykułu!

Skolim na sylwestrze Polsatu w Toruniu

Skolim wystąpi podczas imprezy sylwestrowej organizowanej przez Polsat na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Wśród jego największych przebojów, które zaprezentuje tego wieczoru, znajdą się takie hity jak „Temperatura” czy „Wyglądasz idealnie”.

Polsat postawił w tym roku na różnorodność artystyczną, łącząc występy doświadczonych muzyków, takich jak Edyta Górniak i Golec uOrkiestra, z przedstawicielami młodszego pokolenia, w tym właśnie Skolimem.

Będziecie oglądać Sylwester z Polsatem?

