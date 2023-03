Fani nie poznali Katarzyny Cichopek na nowym zdjęciu: "Dobrze, że profil podpisany"

Ostatni post, jaki wylądował na Instagramie Katarzyny Cichopek, bardzo zadziwił fanów. Aktorka opowiedziała w nim o swoim kolejnym, biznesowym sukcesie. Poza tym, że posypały się liczne gratulacje, internauci zwrócili uwagę na szczegół, którego nie umieli zostawić bez komentarza. O co chodzi? Koniecznie zobaczcie!

Katarzyna Cichopek nie do poznania na nowym zdjęciu

W ostatnim czasie wiele dzieje się w życiu popularnej aktorki. Jest mistrzynią w utrzymaniu zdrowego balansu. Dopiero co Katarzyna Cichopek była na romantycznym wyjeździe z Maciejem Kurzajewskim. Wówczas okazało się, że zakochani spędzili wspaniały czas tylko we dwoje we Włoszech. Jednak tuż po powrocie prezenterka „Pytania na śniadanie” nie traciła czasu i powiadomiła swoich fanów o kolejnym, zawodowym sukcesie. Okazuje się, że jej autorska marka poszerza swój asortyment.

Najnowszy post dziennikarki został opatrzony zdjęciem, pochodzącym z profesjonalnej sesji fotograficznej. Tym razem Katarzyna Cichopek pokazała się w delikatnym makijażu. Uwagę zwraca jednak jej idealnie gładka cera. Fani stwierdzili, że aktorka na zdjęciu zupełnie nie przypomina siebie.

- Dobrze, że profil podpisany. Bo bym nie odgadła, kto jest na zdjęciu. Ten krem tak odmładza czy zmienia???? Irytujące😂

- Jak nie Ty - piszą.

Ponadto ostatnio internauci porównywali Katarzynę Cichopek do Salmy Hayek. Tym razem jednak twierdzą, że bliżej jej do Kim Kardashian:

- Kim K vibe tu widzę.

Jednak pod najnowszym postem Katarzyny Cichopek nie zabrakło także licznych gratulacji. W końcu ta w ekspresowym tempie rozkręca swoje imperium:

- Gratulacje Kochana, cudowny pomysł! Jestem bardzo dumna 😘

- Brawo!!! Piekna❤️❤️❤️

- Ogromne gratulacje

- Życzę aby kosmetyki okazały się sukcesem ❤️ - rozpisują się internauci.

Instagram / katarzynacichopek