Fani martwią się o córkę Łukasza Nowickiego. Wszystko przez to zdjęcie

Małgorzata Opczowska zaniepokoiła fanów słowami o zniknięciu z "Pytania na śniadanie". Wielu uważało, że prezenterka po odejściu z TVP swojego programowego partnera, Łukasza Nowickiego, podejmie podobną decyzję. Dla zatroskanych sama zainteresowana miała jednak dobre wieści. Małgorzata Opczowska zwolniona z "Pytania na Śniadanie"? Małgorzata Opczowska, zalotnie pozując do zdjęcia w letniej sukience z seksownym rozcięciem, pożegnała się z widzami "Pytania na śniadanie", ale tylko... na okres wakacji. Ujęła to jednak w na tyle wymowne słowa, że wielu obserwatorów początkowo obawiało się, że to kolejne roszady w programie. - Kochani! Wakacje! Zaczynam urlop 🏝🏝🏝, znikam na dłuższą chwilę , by nabrać jeszcze większej energii do działania. Do zobaczenia!!! Duuuużo słońca Wam życzę! - podpisała fotografię. Zobacz także: "Pytanie na śniadanie": To on ma zastąpić Łukasza Nowickiego. "Jest bardzo doświadczony" Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata Opczowska (@opczowska_malgorzata) Ponieważ niedawno z "Pytaniem na śniadanie" rozstał się Łukasz Nowicki, partnerujący prezenterce na ekranie, wielu fanów zaniepokoiło się o kolejne zwolnienia. Okazało się jednak, że Małgorzata Opczowska powróci do programu już pod koniec lipca. Kochani, dziękuję za zainteresowanie. W "Pytaniu na Śniadanie" spotkamy się pod koniec lipca 😍🥰 - uspokajała wielbicieli Opczowska. Zobacz także: Małgorzata Opczowska z...