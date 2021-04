Fani martwią się o Anię Lewandowską, która pokazała swoje nowe zdjęcia: "Anka, chudniesz w oczach!"

Anna Lewandowska na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się pięknymi zdjęciami, które zrobiły na fanach niemałe wrażenie. Ania pozuje w najbardziej zwykłym zestawie, ciemnych legginsach i krótkim T-shircie, jednak to wystarczy, by pięknie wyeksponowała swoją sylwetkę i znacznie się odmłodziła. Fani są pod wrażeniem urody pięknej żony Roberta Lewandowskiego, ale też znaleźli powód do niepokoju. Czy z Anią na pewno wszystko dobrze?

Fani zaniepokojeni szczupłością Ani Lewandowskiej

Ania Lewandowska wciąż intensywnie pracuje i rozwija swoją firmę. Prowadzenie własnej działalności wiąże się dla sportsmenki także z sesjami zdjęciowymi. Ania na swoim Instagramie pochwaliła się kilkoma kadrami jednej z nich i z miejsca zachwyciła fanów. Piękna Lewandowska postawiła na bardzo swojski look, a do zdjęć pozowała w skarpetkach, legginsach, lekko umalowana. Fani są zachwyceni taką odsłoną Anny, jednak zmartwili się, że sportsmenka jest bardzo szczupła. Wielu z nich pozostawiło zaskoczone komentarze pod postem gwiazdy:

Anka chudniesz w oczach 😮 Jaka Ty chudaaa ❤️🔥🔥🔥🔥 Ale chudzinka 😍 Aniu wyglądasz cudnie Ania, jaka chudzinka dziewczynka! Modelka ❤️ - komentują fani.

Oczywiście ogromne komplementy Anna Lewandowska zebrała za swój młodzieżowy styl, w którym wyraźnie spodobała się fanom:

Anka!! Wyglądasz bombowo!! To zdecydowanie Twoja sesja!! Wooow!! 😍❤️ Czas się zatrzymał? Nie - to Ania ❤️ Bardzo młodzieńczy wygląd - super jak nastolatka 👍🏼 Trafiliśmy chyba na inne konto... A nie, chwilka... To jednak Ania😍😮woow, kobieto... Wyglądasz jak nastolatka 🔥🔥

A jak Wam podoba się Ania w takim nastolatkowym wydaniu? Czy trenerka faktycznie jest za szczupła?

Anna Lewandowska zdecydowanie spodobała się fanom w takim luźnym wydaniu.

Fani nie tracą czujności i chętnie obserwują swoją ulubioną trenerkę. Ania ani na chwilę nie wychodzi z formy!