Wiktoria Gąsiewska skrytykowana za swoją metamorfozę: "Szkoda, że tak mocno schudłaś". Odpowiedziała!

Wiktoria Gąsiewska jest znana ze swojej roli w serialu "Rodzinka.pl", a w ostatnim czasie często pojawiała się w kampaniach różnych marek, prezentując bardzo kobiece sukienki. Młoda aktorka do tej pory miała wizerunek dziewczęcej, delikatnej gwiazdy. Wygląda na to, że gwiazda powoli z nim zrywa i zdecydowała się na kolejny tatuaż. Tym razem wzór, jaki wygrała wzbudziła w sieci sporo emocji! Co zarzucają aktorce niektórzy Internauci? Wiktoria Gąsiewska zdecydowała się na odważny krok i zrobiła tatuaż! Wiktoria Gąsiewska miała już jeden tatuaż. Koliber na kostce to delikatny i subtelny wzór, który wpisuję się w trend minimalistycznych tatuaży. Teraz aktorka zdecydowała się na kolejny i tym razem jej wybór padł na subtelny napis "Angel". Nowy tatuaż pojawił się na żebrach: New baby tattoo 🦋 #inlove #tattoo #angel #beyourself - napisała Wiktoria Gąsiewska pod zdjęciem nowego tatuażu. Fani młodej aktorki są zachwyceni jej nowym tatuażem i komplementują wzór, jaki wybrała. Niektórzy dopytują też, czy gwiazda zdecyduje się na kolejny. Super. Ładny ale dyskretny :) Piękny delikatny jak Twoja osoba O jaki śliczny ❤️ Jaki piękny😍💜 Pojawiły się też słowa krytyki od Internautów, którzy uważają, że tatuaż został źle wykonany: Przybliż zdjęcie. Pan wyraźnie nie umie w proste linie. Wykonanie jest niestety okropne niestety nieudany Piękna dziewczyno po co tak sobie oszpecasz ciało?? Chcesz być za 10 lat chodzącym abażurem, jak większość? Wiktorio bądź oryginalna🌻 Sami spójrzcie na nowy tatuaż Wiktorii Gąsiewskiej! Napis "Angel" pasuje do aktorki? Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska w zbyt odważnej stylizacji na rozpoczęciu roku szkolnego?...