Olivier Janiak i jego rodzina mogą mówić o wyjątkowo nieudanych walacjach w tym roku. "Fakt" zasugerował bowiem , że popularny prezenter TVN mówi z pogardą o urlopie nad Bałtykiem. Sytuacja była o tyle dziwna, że Janiak od lat znany jest z promowania wakacji nad polskim morzem. Internauci nie wnikali i... obrzucili prezentera wyzwiskami. Oburzony Janiak na swoim profilu na Facebooku opisał sytuację i zapowiedział, że będzie walczył o odszkodowanie od tabloidu. Zobacz: Olivier Janiak będzie walczył w sądzie. "Po prostu nie mogę się zgodzić na takie sku*****". O co chodzi?

Okazuje się, że "Fakt" dość szybko zareagował na emocjonalny wpis Oliviera Janiaka i usunął ze swojej strony artykuł o "biedawakacjach". Mąż Karoliny Malinowskiej na portalu społecznościowych przyznał również, że jest zaskoczony przeprosinami ze strony tabloidu.

- FAKT dzwonił….przeprosił… I usunął kłamliwe materiały na mój temat ze swojego portalu. Chciałem Wam wszystkim podziękować i za udostępnianie mojego posta w sprawie publikacji fakt.pl i za mnóstwo ciepłych słów wsparcia. Nie zrównoważą fali hejtu, która przelała się przeze mnie w związku z ich pomówieniem, manipulacją, kłamstwem. Ale znaczą zdecydowanie więcej dla mnie bo są od ludzi którzy czują, rozumieją i nie oceniają bezpodstawnie innych. Wyobraźcie sobie, że morze shitu, którym mnie zalali, próbują perfumować. Osuszać. ZADZWONILI DO MNIE DZIŚ Z FAKTU Pani Redaktor z gazetowego wydania Z PRZEPROSINAMI za kolegów z netu.... STAŁ SIĘ CUD. USUNĘLI TEŻ OBA MATERIAŁY.

Nie sądzę, że zrobili to dla mnie. Raczej z powodu własnego bezpieczeństwa. I obaw przed z góry przegranym procesem. Tak czy owak zaskakujące. Na dobrowolne, publiczne przeprosiny nie liczę. Temat dokończę tak jak zapowiedziałem.

Czy to koniec wojny pomiędzy tabloidem a Olivierem Janiakiem? Wszystko wskazuje na to, że prezenter nie zrezygnuje z walki o odszkodowanie, za które chce zafundować wyjazd grupie dzieci z biednych rodzin. Może na to wskazywać wpis "Temat dokończę tak jak zapowiedziałem".

