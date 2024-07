Ewelina Lisowska maluje obrazy! Gwiazda pochwaliła się swoimi pracami na Instagramie. Okazuje się, że Ewelina Lisowska to kobieta wielu talentów. Nie tylko jest za pan brat z muzyką, co udowadnia talentem wokalnym, a także tanecznym, ale także świetnie radzi sobie ze sztukami plastycznymi. Artystka zaskoczyła swoich fanów, publikując w sieci swoje obrazy. Są bardzo oryginalne. Musicie je zobaczyć!

Ewelina Lisowska malarką?

Obrazy artystki utrzymane są w nieco mrocznym i zagadkowym klimacie. Przedstawiają abstrakcyjne postacie kobiet. Na jednym widzimy twarz płaczącej kobiety-syreny. Niektórzy doszukują się w nim aluzji do występu Oli Gintrowskiej, która w czasie koncertu eliminacyjnego do Eurowizji wystąpiła w stroju syreny, jednak nie udało jej się zwyciężyć. Myślicie, że coś jest na rzeczy? Jedno jest pewne - dzieła Lisowskiej intrygują! Czyżby był to początek zwrotu w jej karierze? Obrazy artystki z pewnością znalazłyby nabywców. Wielbiciele gwiazdy są zachwyceni jej sztuką, czego wyraz dali w komentarzach na Instagramie.

Niektóre kreski i kropki na płótnie, idą za jakieś 37 miliardów... Twoje dzieło powinno iść za 100 miliardów! Odkryłaś swój drugi talent! Przecudowne! Genialny!

A może jedną i drugą pasję uda się połączyć? Jeden z fanów zasugerował takie rozwiązanie.

Na takie okładki płyty czekamy!

Myślcie, że już wkrótce usłyszymy o wystawie prac Eweliny Lisowskiej? Podobają Wam się jej obrazy?

Ewelina Lisowska pochwaliła się obrazami na Instagramie.

Fani artystki są zachwyceni jej talentem malarskim.

Czy już wkrótce możemy się spodziewać wystawy prac Eweliny Lisowskiej?