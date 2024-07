Ewelina Lisowska jest jedną z uczestniczek "Tańca z Gwiazdami". Wokalistka zaczęła niedawno treningi do programu, a już ma dość! Na jej Facebooku pojawiło się długie oświadczenie w sprawie show oraz... upałów!:

Moi Drodzy,

chciałabym napisać do Was kilka słów, bo dużo się w moim życiu teraz dzieje... Tymczasowo przeniosłam się do Warszawy, zaczynam treningi do tańca, gram koncerty. Wymaga to ode mnie masy energii i wielu zarwanych nocy. Przyznam szczerze, że jestem wyczerpana! Choć często wydawało mi się, że jestem nie do zdarcia, to gdzieś jest jednak limit. Kiedy zamiast "krótkie spodenki" mówię "spódkie krótenki", to znaczy, że mój mózg już źle przetwarza informacje

Wszechobecny upał wcale w tym nie pomaga!

Docierają do mnie głosy, że tu się nie uśmiechnęłam, a tam zdjęcia nie zrobiłam... Wierzcie mi, że chciałabym mieć wiecznie siłę na każdy uśmiech i niekończącą się energię do trzaskania fotek.