Tomasz Barański i Ewelina Lisowska znowu razem na parkiecie! O co chodzi? Zwycięzcy czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami" uczyli tańczyć 9-letniego Tomka z Gdyni. Rodzice chłopca wylicytowali dla niego prywatną lekcję tańca z Tomkiem i Eweliną podczas WOŚP. Dla Tomasza Barańskiego była to też okazja do spotkania z Eweliną Lisowską, z którą bardzo się zaprzyjaźnił.

Poprzednia edycja był dla mnie wyjątkowa, również ze względu na Ewelinę. Bardzo stęskniliśmy się za sobą, więc to spotkania ucieszyło nas oboje. Okazało się, że Ewelina bardzo tęskni za tańcem, poprosiła mnie, abym doradził jej w wyborze jakiejś dobrej szkoły tańca we Wrocławiu. Uważam, że to doskonały pomysł. Jest tak utalentowana, że po prostu musi dalej tańczyć - powiedział tancerz.

Chcielibyście zobaczyć jakiś występ tancerza i Eweliny Lisowskiej?

