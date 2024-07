Ewa Wachowicz zdobyła najwyższy wulkan świata! Gwiazda Polsatu o swoim wielkim sukcesie poinformowała swoich fanów za pośrednictwem portalu społecznościowego, na którym pojawiły się zdjęcia z wyprawy. Ewa Wachowicz dotarła na szczyt Ojos del Salado (6893 m) w minioną sobotę. Okazuje się, że warunki jakie tam panowały, nie należały do najprzyjemniejszych. Gwiazda Polsatu zdradziła, że na szczycie wiatr wiał z prędkością ok. 100 km na godzinę.

Dotarłam do cywilizacji ,więc mogę pochwalić się zdjęciem ze szczytu Ojos del Salado (6897 mnpm). Wiatr ok. 100 km na godzinę, jestem z przewodnikiem Cristiano Ordenes przypięta na krawędzi szczytowej i jedyna możliwość zdjęcia "z ręki". Wraz z Klaudią weszłyśmy na szczyt w sobotę ok. 13! To nasz szósty szczyt do Korony Wulkanów Ziemi - zdradziła kilka godzin później.